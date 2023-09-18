Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские власти ищут средства для продолжения боевых действий - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 18.09.2023 (обновлено: 09:00 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sredstva-1896896169.html
СМИ: украинские власти ищут средства для продолжения боевых действий
СМИ: украинские власти ищут средства для продолжения боевых действий - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: украинские власти ищут средства для продолжения боевых действий
Украинские власти ищут денежные средства для продолжения боевых действий, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:59
2023-09-18T09:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
евросоюз
в мире
euroclear
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские власти ищут денежные средства для продолжения боевых действий, сообщает газета Wall Street Journal. "Украина ищет деньги, поскольку боевые действия истощают казну", - передает издание. Отмечается, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% Киев использует компилятивный подход. В частности, власти продают корпорациям и частным лицам военные облигации, просят помощи у других государств и реструктуризируют долги. "Если правительство не сможет устранить бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия", - приводит газета слова Виталия Ваврищука, руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU. Сообщается, что еа этой неделе по согласованию с правительством фирма запускает программу дистанционной продажи украинских государственных облигаций частным лицам за рубежом. Кроме того, как сообщает издание, Киев использует более "хитроумные" способы пополнения казны. Например, он хочет получить деньги от финансовых посредников. Издание приводит в качестве примера депозитарий Euroclear, который получает прибыль от замороженных российских активов. По данным газеты, в первом полугодии Euroclear получила проценты на сумму 1,7 миллиарда долларов от попавших под международные санкции российских активов в размере 150 миллиардов долларов. "Бельгийская компания обсуждает с чиновниками ЕС вопрос о переводе части этих средств Украине за счет налога на сверхприбыль, выплачиваемого Еврокомиссии", - подчеркивает издание. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ria.ru/20230918/usloviya-1896886965.html
https://ria.ru/20230917/parad-1896866607.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f0f6491af957d89d71fd4575416c1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, евросоюз, в мире, euroclear, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Евросоюз, В мире, Euroclear, Еврокомиссия
СМИ: украинские власти ищут средства для продолжения боевых действий

WSJ: Киев ищет деньги для продолжения боевых действий

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские власти ищут денежные средства для продолжения боевых действий, сообщает газета Wall Street Journal.
«
"Украина ищет деньги, поскольку боевые действия истощают казну", - передает издание.
Отмечается, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% Киев использует компилятивный подход. В частности, власти продают корпорациям и частным лицам военные облигации, просят помощи у других государств и реструктуризируют долги.
«
"Если правительство не сможет устранить бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия", - приводит газета слова Виталия Ваврищука, руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Госдуме раскритиковали условия Шольца по миру на Украине
07:28
Сообщается, что еа этой неделе по согласованию с правительством фирма запускает программу дистанционной продажи украинских государственных облигаций частным лицам за рубежом.
Кроме того, как сообщает издание, Киев использует более "хитроумные" способы пополнения казны. Например, он хочет получить деньги от финансовых посредников. Издание приводит в качестве примера депозитарий Euroclear, который получает прибыль от замороженных российских активов. По данным газеты, в первом полугодии Euroclear получила проценты на сумму 1,7 миллиарда долларов от попавших под международные санкции российских активов в размере 150 миллиардов долларов.
«
"Бельгийская компания обсуждает с чиновниками ЕС вопрос о переводе части этих средств Украине за счет налога на сверхприбыль, выплачиваемого Еврокомиссии", - подчеркивает издание.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Глава ГУР МО Украины заявил, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве
Вчера, 23:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЕвросоюзВ миреEuroclearЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала