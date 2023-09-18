https://ria.ru/20230918/sredstva-1896896169.html

СМИ: украинские власти ищут средства для продолжения боевых действий

СМИ: украинские власти ищут средства для продолжения боевых действий - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: украинские власти ищут средства для продолжения боевых действий

Украинские власти ищут денежные средства для продолжения боевых действий, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:59

2023-09-18T08:59

2023-09-18T09:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

евросоюз

в мире

euroclear

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские власти ищут денежные средства для продолжения боевых действий, сообщает газета Wall Street Journal. "Украина ищет деньги, поскольку боевые действия истощают казну", - передает издание. Отмечается, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% Киев использует компилятивный подход. В частности, власти продают корпорациям и частным лицам военные облигации, просят помощи у других государств и реструктуризируют долги. "Если правительство не сможет устранить бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия", - приводит газета слова Виталия Ваврищука, руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU. Сообщается, что еа этой неделе по согласованию с правительством фирма запускает программу дистанционной продажи украинских государственных облигаций частным лицам за рубежом. Кроме того, как сообщает издание, Киев использует более "хитроумные" способы пополнения казны. Например, он хочет получить деньги от финансовых посредников. Издание приводит в качестве примера депозитарий Euroclear, который получает прибыль от замороженных российских активов. По данным газеты, в первом полугодии Euroclear получила проценты на сумму 1,7 миллиарда долларов от попавших под международные санкции российских активов в размере 150 миллиардов долларов. "Бельгийская компания обсуждает с чиновниками ЕС вопрос о переводе части этих средств Украине за счет налога на сверхприбыль, выплачиваемого Еврокомиссии", - подчеркивает издание. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20230918/usloviya-1896886965.html

https://ria.ru/20230917/parad-1896866607.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, евросоюз, в мире, euroclear, еврокомиссия