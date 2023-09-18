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Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР
Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.09.2023
Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:04
2023-09-18T14:04
2023-09-18T14:07
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны в районах Торского, Серебрянки, Авдеевки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах. "Также в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой народной республики поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
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авдеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире
Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР
МО: российские ракетные войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР