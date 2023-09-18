https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1896980855.html

Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР

Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.09.2023

Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:04

2023-09-18T14:04

2023-09-18T14:07

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны в районах Торского, Серебрянки, Авдеевки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах. "Также в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой народной республики поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

авдеевка

донецкая народная республика

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авдеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире