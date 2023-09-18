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Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 18.09.2023 (обновлено: 14:07 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1896980855.html
Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР
Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.09.2023
Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:04
2023-09-18T14:07
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны в районах Торского, Серебрянки, Авдеевки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах. "Также в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой народной республики поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
авдеевка
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авдеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире
Российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР

МО: российские ракетные войска поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны в районах Торского, Серебрянки, Авдеевки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах.
"Также в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой народной республики поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ мире
 
 
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