https://ria.ru/20230918/sovbez-1896943031.html
В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников
В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников - РИА Новости, 18.09.2023
В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников
Совет безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности, для этого необходим консенсус всех участников, заявил журналистам... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:11
2023-09-18T12:11
2023-09-18T12:21
оон
в мире
совет безопасности оон
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности, для этого необходим консенсус всех участников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН: в частности, СБ ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", а США "поддержали бы (включение) большего числа членов"."Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации - с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа. Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников и, конечно, большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе", - сказал Песков в ответ на вопрос, как к такой инициативе относятся в Кремле.Он отметил, что данный процесс нуждается в сложных и, возможно, длительных переговорах, но "этот разговор нужно начинать". "Мы об этом говорили неоднократно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230918/sovbez-1896934872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, совет безопасности оон, дмитрий песков, россия
ООН, В мире, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников
Песков: Совбез ООН нуждается в трансформации с согласия всех его участников
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности, для этого необходим консенсус всех участников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
заявил, что президент США Джо Байден
намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН: в частности, СБ ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", а США "поддержали бы (включение) большего числа членов".
"Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации - с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа. Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников и, конечно, большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе", - сказал Песков в ответ на вопрос, как к такой инициативе относятся в Кремле.
Он отметил, что данный процесс нуждается в сложных и, возможно, длительных переговорах, но "этот разговор нужно начинать". "Мы об этом говорили неоднократно", - добавил Песков.
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