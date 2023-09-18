https://ria.ru/20230918/sovbez-1896943031.html

В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников

В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников - РИА Новости, 18.09.2023

В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников

Совет безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности, для этого необходим консенсус всех участников, заявил журналистам... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:11

2023-09-18T12:11

2023-09-18T12:21

оон

в мире

совет безопасности оон

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности, для этого необходим консенсус всех участников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН: в частности, СБ ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", а США "поддержали бы (включение) большего числа членов"."Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации - с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа. Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников и, конечно, большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе", - сказал Песков в ответ на вопрос, как к такой инициативе относятся в Кремле.Он отметил, что данный процесс нуждается в сложных и, возможно, длительных переговорах, но "этот разговор нужно начинать". "Мы об этом говорили неоднократно", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230918/sovbez-1896934872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, в мире, совет безопасности оон, дмитрий песков, россия