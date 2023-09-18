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В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников - РИА Новости, 18.09.2023
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12:11 18.09.2023 (обновлено: 12:21 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sovbez-1896943031.html
В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников
В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников - РИА Новости, 18.09.2023
В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников
Совет безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности, для этого необходим консенсус всех участников, заявил журналистам... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:11
2023-09-18T12:21
оон
в мире
совет безопасности оон
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности, для этого необходим консенсус всех участников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН: в частности, СБ ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", а США "поддержали бы (включение) большего числа членов"."Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации - с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа. Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников и, конечно, большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе", - сказал Песков в ответ на вопрос, как к такой инициативе относятся в Кремле.Он отметил, что данный процесс нуждается в сложных и, возможно, длительных переговорах, но "этот разговор нужно начинать". "Мы об этом говорили неоднократно", - добавил Песков.
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оон, в мире, совет безопасности оон, дмитрий песков, россия
ООН, В мире, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников

Песков: Совбез ООН нуждается в трансформации с согласия всех его участников

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности, для этого необходим консенсус всех участников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН: в частности, СБ ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", а США "поддержали бы (включение) большего числа членов".
"Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации - с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа. Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников и, конечно, большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе", - сказал Песков в ответ на вопрос, как к такой инициативе относятся в Кремле.
Он отметил, что данный процесс нуждается в сложных и, возможно, длительных переговорах, но "этот разговор нужно начинать". "Мы об этом говорили неоднократно", - добавил Песков.
Сергей Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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