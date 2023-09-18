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Экс-замгенсека ООН оценил позиции России и Запада по расширению Совбеза - РИА Новости, 18.09.2023
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11:50 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/sovbez-1896934872.html
Экс-замгенсека ООН оценил позиции России и Запада по расширению Совбеза
Экс-замгенсека ООН оценил позиции России и Запада по расширению Совбеза - РИА Новости, 18.09.2023
Экс-замгенсека ООН оценил позиции России и Запада по расширению Совбеза
Несмотря на то, что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совета безопасности ООН, их позиции противоположны, и согласовать их... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:50
2023-09-18T11:50
сша
сергей орджоникидзе
оон
россия
в мире
джон кирби
джо байден
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совета безопасности ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно, заявил РИА Новости бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН: в частности, Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", а США "поддержали бы (включение) большего числа членов". "Российская позиция – что расширение Совета безопасности давно назрело. И расширить Совбез необходимо за счет представителей развивающихся стран – Глобального Юга, как теперь говорят", - заявил РИА Новости Орджоникидзе. Он отметил, что с российской стороны не звучали конкретные кандидатуры, так как их должны определить региональные группы. При этом, по мнению Орджоникидзе, "хорошими кандидатами на постоянное членство являются Индия и Бразилия". "Позиция США и стран Запада совершенно противоположна. Они хотят расширить (Совбез), включив туда Германию и Японию, прежде всего. То есть увеличить представительство западных стран. При этом и так Совбез очень западноцентричен по своему составу. Поэтому, я так думаю, это не удастся им – дальнейшее расширение за счет западных стран", - считает эксперт. Кроме того, будут сложности и с определением стран-кандидатов. "Чисто технически он (вопрос) осложняется тем, что кандидатов должны представить регионы, региональные группы. А у них тоже, естественно, нет единогласия", - считает Орджоникидзе. Например, в латиноамериканском регионе, помимо Бразилии, кандидатами хотели бы быть Мексика и Аргентина. "Так же обстоят дела в азиатском регионе – Индия является лидирующей страной, но есть и другие кандидаты", - отметил экс-заместитель генсека ООН. В этой ситуации найти компромисс будет сложно, полагает он. "Я не пессимист, но думаю, что в нынешней международной обстановке согласовать этот довольно сложный политический вопрос будет весьма затруднительно", - резюмировал Орджоникидзе. Сейчас в Совбезе пять постоянных членов (РФ, КНР, США, Великобритания и Франция) и 10 непостоянных, избираемых на два года. Непостоянные члены представляют региональные группы: пять – страны Азии и Африки, два – Латинскую Америку, два – Западную Европу, один – Восточную Европу.
https://ria.ru/20230915/sovbez-1896465088.html
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сша, сергей орджоникидзе, оон, россия, в мире, джон кирби, джо байден
США, Сергей Орджоникидзе, ООН, Россия, В мире, Джон Кирби, Джо Байден
Экс-замгенсека ООН оценил позиции России и Запада по расширению Совбеза

Орджоникидзе назвал идеи РФ и Запада по расширению Совбеза ООН противоположными

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСергей Орджоникидзе
Сергей Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сергей Орджоникидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совета безопасности ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно, заявил РИА Новости бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН: в частности, Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", а США "поддержали бы (включение) большего числа членов".
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"Российская позиция – что расширение Совета безопасности давно назрело. И расширить Совбез необходимо за счет представителей развивающихся стран – Глобального Юга, как теперь говорят", - заявил РИА Новости Орджоникидзе.
Он отметил, что с российской стороны не звучали конкретные кандидатуры, так как их должны определить региональные группы. При этом, по мнению Орджоникидзе, "хорошими кандидатами на постоянное членство являются Индия и Бразилия".
"Позиция США и стран Запада совершенно противоположна. Они хотят расширить (Совбез), включив туда Германию и Японию, прежде всего. То есть увеличить представительство западных стран. При этом и так Совбез очень западноцентричен по своему составу. Поэтому, я так думаю, это не удастся им – дальнейшее расширение за счет западных стран", - считает эксперт.
Кроме того, будут сложности и с определением стран-кандидатов. "Чисто технически он (вопрос) осложняется тем, что кандидатов должны представить регионы, региональные группы. А у них тоже, естественно, нет единогласия", - считает Орджоникидзе.
Например, в латиноамериканском регионе, помимо Бразилии, кандидатами хотели бы быть Мексика и Аргентина. "Так же обстоят дела в азиатском регионе – Индия является лидирующей страной, но есть и другие кандидаты", - отметил экс-заместитель генсека ООН.
В этой ситуации найти компромисс будет сложно, полагает он. "Я не пессимист, но думаю, что в нынешней международной обстановке согласовать этот довольно сложный политический вопрос будет весьма затруднительно", - резюмировал Орджоникидзе.
Сейчас в Совбезе пять постоянных членов (РФ, КНР, США, Великобритания и Франция) и 10 непостоянных, избираемых на два года. Непостоянные члены представляют региональные группы: пять – страны Азии и Африки, два – Латинскую Америку, два – Западную Европу, один – Восточную Европу.
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