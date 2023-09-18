https://ria.ru/20230918/sovbez-1896934872.html

Экс-замгенсека ООН оценил позиции России и Запада по расширению Совбеза

Экс-замгенсека ООН оценил позиции России и Запада по расширению Совбеза - РИА Новости, 18.09.2023

Экс-замгенсека ООН оценил позиции России и Запада по расширению Совбеза

Несмотря на то, что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совета безопасности ООН, их позиции противоположны, и согласовать их... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:50

2023-09-18T11:50

2023-09-18T11:50

сша

сергей орджоникидзе

оон

россия

в мире

джон кирби

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849228977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_176d70b2795c529f583952992c7e7700.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совета безопасности ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно, заявил РИА Новости бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН: в частности, Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", а США "поддержали бы (включение) большего числа членов". "Российская позиция – что расширение Совета безопасности давно назрело. И расширить Совбез необходимо за счет представителей развивающихся стран – Глобального Юга, как теперь говорят", - заявил РИА Новости Орджоникидзе. Он отметил, что с российской стороны не звучали конкретные кандидатуры, так как их должны определить региональные группы. При этом, по мнению Орджоникидзе, "хорошими кандидатами на постоянное членство являются Индия и Бразилия". "Позиция США и стран Запада совершенно противоположна. Они хотят расширить (Совбез), включив туда Германию и Японию, прежде всего. То есть увеличить представительство западных стран. При этом и так Совбез очень западноцентричен по своему составу. Поэтому, я так думаю, это не удастся им – дальнейшее расширение за счет западных стран", - считает эксперт. Кроме того, будут сложности и с определением стран-кандидатов. "Чисто технически он (вопрос) осложняется тем, что кандидатов должны представить регионы, региональные группы. А у них тоже, естественно, нет единогласия", - считает Орджоникидзе. Например, в латиноамериканском регионе, помимо Бразилии, кандидатами хотели бы быть Мексика и Аргентина. "Так же обстоят дела в азиатском регионе – Индия является лидирующей страной, но есть и другие кандидаты", - отметил экс-заместитель генсека ООН. В этой ситуации найти компромисс будет сложно, полагает он. "Я не пессимист, но думаю, что в нынешней международной обстановке согласовать этот довольно сложный политический вопрос будет весьма затруднительно", - резюмировал Орджоникидзе. Сейчас в Совбезе пять постоянных членов (РФ, КНР, США, Великобритания и Франция) и 10 непостоянных, избираемых на два года. Непостоянные члены представляют региональные группы: пять – страны Азии и Африки, два – Латинскую Америку, два – Западную Европу, один – Восточную Европу.

https://ria.ru/20230915/sovbez-1896465088.html

https://ria.ru/20230621/braziliya-1879488701.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сергей орджоникидзе, оон, россия, в мире, джон кирби, джо байден