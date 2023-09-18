Экс-замгенсека ООН оценил позиции России и Запада по расширению Совбеза
Орджоникидзе назвал идеи РФ и Запада по расширению Совбеза ООН противоположными
Сергей Орджоникидзе. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что и с российской стороны, и со стороны Запада звучат идеи о расширении Совета безопасности ООН, их позиции противоположны, и согласовать их сложно, заявил РИА Новости бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН: в частности, Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", а США "поддержали бы (включение) большего числа членов".
"Российская позиция – что расширение Совета безопасности давно назрело. И расширить Совбез необходимо за счет представителей развивающихся стран – Глобального Юга, как теперь говорят", - заявил РИА Новости Орджоникидзе.
Он отметил, что с российской стороны не звучали конкретные кандидатуры, так как их должны определить региональные группы. При этом, по мнению Орджоникидзе, "хорошими кандидатами на постоянное членство являются Индия и Бразилия".
"Позиция США и стран Запада совершенно противоположна. Они хотят расширить (Совбез), включив туда Германию и Японию, прежде всего. То есть увеличить представительство западных стран. При этом и так Совбез очень западноцентричен по своему составу. Поэтому, я так думаю, это не удастся им – дальнейшее расширение за счет западных стран", - считает эксперт.
Кроме того, будут сложности и с определением стран-кандидатов. "Чисто технически он (вопрос) осложняется тем, что кандидатов должны представить регионы, региональные группы. А у них тоже, естественно, нет единогласия", - считает Орджоникидзе.
В этой ситуации найти компромисс будет сложно, полагает он. "Я не пессимист, но думаю, что в нынешней международной обстановке согласовать этот довольно сложный политический вопрос будет весьма затруднительно", - резюмировал Орджоникидзе.
Сейчас в Совбезе пять постоянных членов (РФ, КНР, США, Великобритания и Франция) и 10 непостоянных, избираемых на два года. Непостоянные члены представляют региональные группы: пять – страны Азии и Африки, два – Латинскую Америку, два – Западную Европу, один – Восточную Европу.