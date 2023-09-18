https://ria.ru/20230918/soros-1897026493.html
Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию
Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию - РИА Новости, 18.09.2023
Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию
Глава фонда "Открытое общество"*, миллиардер Джордж Сорос стремится к уничтожению западной цивилизации, заявил основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:40
2023-09-18T16:40
2023-09-18T18:31
в мире
лампедуза
украина
джордж сорос
илон маск
spacex
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150158/26/1501582648_0:121:2400:1471_1920x0_80_0_0_0a957840053a9f68f239c0083c65c509.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава фонда "Открытое общество"*, миллиардер Джордж Сорос стремится к уничтожению западной цивилизации, заявил основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети Х."Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", — написал предприниматель в ответ на публикацию, в которой финансиста обвиняют в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза.По данным издания The Guardian, фонд Сороса занимается в том числе вопросами безопасности мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища. В августе Маск сообщил о планах подать в суд на "Открытое общество"*, чтобы остановить подавление им свободы слова. Миллиардеров связывает давняя история неприязни. Так, в мае глава SpaceX опубликовал пост, в котором обвинил Сороса в ненависти к человечеству и сравнил его с Магнето — антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов "Люди Икс". Деятельность Сороса имеет негативную репутацию. Инвестора часто называют финансовым спекулянтом. Кроме того, он активно занимается политикой и его фонды не раз обвиняли в организации смены власти в разных странах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, устроить на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м.* Организация, признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20230610/soros-1877329626.html
лампедуза
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150158/26/1501582648_140:0:2261:1591_1920x0_80_0_0_9e94f1d0246c879cf0bd51de8a8bd2aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лампедуза, украина, джордж сорос, илон маск, spacex, россия
В мире, Лампедуза, Украина, Джордж Сорос, Илон Маск, SpaceX, Россия
Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию
Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава фонда "Открытое общество"*, миллиардер Джордж Сорос стремится к уничтожению западной цивилизации, заявил основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети Х.
«
"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", — написал предприниматель в ответ на публикацию, в которой финансиста обвиняют в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза.
По данным издания The Guardian, фонд Сороса занимается в том числе вопросами безопасности мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища.
В августе Маск сообщил о планах подать в суд на "Открытое общество"*, чтобы остановить подавление им свободы слова.
Миллиардеров связывает давняя история неприязни. Так, в мае глава SpaceX опубликовал пост, в котором обвинил Сороса в ненависти к человечеству и сравнил его с Магнето — антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов "Люди Икс".
Деятельность Сороса имеет негативную репутацию. Инвестора часто называют финансовым спекулянтом. Кроме того, он активно занимается политикой и его фонды не раз обвиняли в организации смены власти в разных странах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, устроить на Украине
"оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м.
Последняя ставка Джорджа Сороса: развалить Россию и обмануть Китай
* Организация, признанная нежелательной в России.