https://ria.ru/20230918/soros-1897026493.html

Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию

Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию - РИА Новости, 18.09.2023

Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию

Глава фонда "Открытое общество"*, миллиардер Джордж Сорос стремится к уничтожению западной цивилизации, заявил основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:40

2023-09-18T16:40

2023-09-18T18:31

в мире

лампедуза

украина

джордж сорос

илон маск

spacex

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава фонда "Открытое общество"*, миллиардер Джордж Сорос стремится к уничтожению западной цивилизации, заявил основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети Х."Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", — написал предприниматель в ответ на публикацию, в которой финансиста обвиняют в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза.По данным издания The Guardian, фонд Сороса занимается в том числе вопросами безопасности мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища. В августе Маск сообщил о планах подать в суд на "Открытое общество"*, чтобы остановить подавление им свободы слова. Миллиардеров связывает давняя история неприязни. Так, в мае глава SpaceX опубликовал пост, в котором обвинил Сороса в ненависти к человечеству и сравнил его с Магнето — антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов "Люди Икс". Деятельность Сороса имеет негативную репутацию. Инвестора часто называют финансовым спекулянтом. Кроме того, он активно занимается политикой и его фонды не раз обвиняли в организации смены власти в разных странах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, устроить на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м.* Организация, признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20230610/soros-1877329626.html

лампедуза

украина

россия

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в мире, лампедуза, украина, джордж сорос, илон маск, spacex, россия