https://ria.ru/20230918/soglashenie-1897030700.html

Забайкальский край на ВЭФ-2023 подписал соглашения на 76 миллиардов рублей

Забайкальский край на ВЭФ-2023 подписал соглашения на 76 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.09.2023

Забайкальский край на ВЭФ-2023 подписал соглашения на 76 миллиардов рублей

Забайкальский край подписал соглашения на 76 миллиардов рублей инвестиций во время Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:56

2023-09-18T16:56

2023-09-18T16:56

забайкальский край

экономика

забайкальский край

россия

дальний восток

александр осипов

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ЧИТА, 18 сен - РИА Новости. Забайкальский край подписал соглашения на 76 миллиардов рублей инвестиций во время Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе правительства региона. "На форуме состоялось подведение итогов десяти лет работы министерства... по развитию Дальнего Востока и Арктики. В нем приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран мира и территорий.... На полях форума подписано 373 соглашения на общую сумму 3 триллиона 818 миллиардов рублей. Наиболее крупные проекты заключены Амурской областью – 173 миллиарда рублей, Забайкальским краем – 76 миллиардов рублей, Хабаровским краем – 72 миллиарда рублей и Приморьем – 56 миллиардов рублей", - процитировали в пресс-службе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что президент РФ назвал регион в числе двадцати по стране по привлекаемым инвестициям. По мнению главы Забайкалья, эффект будет накопительным, а инвестиции помогут дальнейшему развитию края. Он уточнил, что ещё пять лет назад регион был трудоизбыточным, жителям было тяжело найти работу. Сейчас квалифицированных кадров не хватает. Именно поэтому образование - один из основных акцентов во время ВЭФ. "Второе – это развитие социальной сферы. Мы подписали целый ряд соглашений, с федеральными органами переговоры провели о том, чтобы продолжали строиться объекты – и крупные, и средние – спорта, культуры, здравоохранения, образования. Большую часть работы сейчас направляем на сельские, удалённые населённые пункты, на районные центры", - добавил Осипов. Также большое внимание в регионе уделяют строительству жилья. Ряд соглашений по инвестиционным проектам были подписаны на развитие социальных объектов и жилья. Общая сумма на эти цели, по данным правительства, составила порядка 60 миллиардов рублей. "Когда идет системная работа, естественно наступает тот момент, когда видно, что изменения уже не разовые, не фрагментарные, а что на самом деле идёт преображение территорий. У нас сейчас такой период наступает", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230912/gorod-1895705447.html

https://ria.ru/20230912/stroitelstvo-1895793311.html

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экономика, забайкальский край, россия, дальний восток, александр осипов, вэф-2023