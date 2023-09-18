Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы

Вступивший в должность мэра Собянин объявил об отставке правительства Москвы
"Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы", — говорится в публикации.
В Москве состоялась церемония инаугурации мэра города.
В Москве состоялась церемония инаугурации мэра города.
Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность.
Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность.
Он заявил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды.
Он заявил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды.
Выборы мэра города прошли с 8 по 10 сентября.
Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.
Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.
Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации поздравил Сергея Собянина и благословил его, перекрестив иконой Казанской Божией Матери.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации поздравил Сергея Собянина и благословил его, перекрестив иконой Казанской Божией Матери.
В Москве состоялась церемония инаугурации мэра города.
Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность.
Он заявил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды.
Выборы мэра города прошли с 8 по 10 сентября.
Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.
Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации поздравил Сергея Собянина и благословил его, перекрестив иконой Казанской Божией Матери.