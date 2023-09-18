Рейтинг@Mail.ru
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 18.09.2023 (обновлено: 18:16 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sobyanin-1897021550.html
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города, соответствующий документ опубликован на сайте главы столицы. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:18
2023-09-18T18:16
политика
москва
сергей собянин
зарядье
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6d217b00d5e55c62b4ae3d32b635bc.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города, соответствующий документ опубликован на сайте главы столицы.&quot;Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы&quot;, — говорится в публикации.Собянин освободил руководителей органов исполнительной власти столичного региона от замещаемых ими должностей государственной гражданской службы города и возложил на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям.Кроме того, он подписал указы об освобождении от занимаемых должностей пресс-секретаря главы города — руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы, начальника второго управления правительства столицы и возложил на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям. Аналогичное решение принято в отношении первых заместителей и заместителей руководителя аппарата мэра и правительства города.Кроме того, руководитель города подписал указ об отставке префектов всех округов столицы.В понедельник Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядье". Избранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы.
https://realty.ria.ru/20230918/mkad-1897011673.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_793356b2b066cdb325f0cd244e2ff87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, сергей собянин, зарядье, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Сергей Собянин, Зарядье, Единый день голосования в России — 2023
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы

Вступивший в должность мэра Собянин объявил об отставке правительства Москвы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города, соответствующий документ опубликован на сайте главы столицы.
«

"Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы", — говорится в публикации.

Собянин освободил руководителей органов исполнительной власти столичного региона от замещаемых ими должностей государственной гражданской службы города и возложил на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям.
Кроме того, он подписал указы об освобождении от занимаемых должностей пресс-секретаря главы города — руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы, начальника второго управления правительства столицы и возложил на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям. Аналогичное решение принято в отношении первых заместителей и заместителей руководителя аппарата мэра и правительства города.
Стремление к процветанию столицы: церемония инаугурации мэра Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Москве состоялась церемония инаугурации мэра города.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье

В Москве состоялась церемония инаугурации мэра города.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Она прошла в концертном зале "Зарядье".

Устав города Москвы

Она прошла в концертном зале "Зарядье".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Он заявил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды.

 Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Он заявил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Выборы мэра города прошли с 8 по 10 сентября.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Выборы мэра города прошли с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье

Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Итоговая явка составила 42,5 процента.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Итоговая явка составила 42,5 процента.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

Гости на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации поздравил Сергея Собянина и благословил его, перекрестив иконой Казанской Божией Матери.

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации поздравил Сергея Собянина и благословил его, перекрестив иконой Казанской Божией Матери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9

В Москве состоялась церемония инаугурации мэра города.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Она прошла в концертном зале "Зарядье".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9

Он заявил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Выборы мэра города прошли с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

Итоговая явка составила 42,5 процента.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации поздравил Сергея Собянина и благословил его, перекрестив иконой Казанской Божией Матери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9
Кроме того, руководитель города подписал указ об отставке префектов всех округов столицы.
В понедельник Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядье". Избранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы.
Открытие нового участка МСД - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей
Вчера, 15:46
 
ПолитикаМоскваСергей СобянинЗарядьеЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала