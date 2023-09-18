https://ria.ru/20230918/sobyanin-1897021550.html

Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы

Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы - РИА Новости, 18.09.2023

Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города, соответствующий документ опубликован на сайте главы столицы. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:18

2023-09-18T16:18

2023-09-18T18:16

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москва

сергей собянин

зарядье

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города, соответствующий документ опубликован на сайте главы столицы."Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы", — говорится в публикации.Собянин освободил руководителей органов исполнительной власти столичного региона от замещаемых ими должностей государственной гражданской службы города и возложил на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям.Кроме того, он подписал указы об освобождении от занимаемых должностей пресс-секретаря главы города — руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы, начальника второго управления правительства столицы и возложил на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям. Аналогичное решение принято в отношении первых заместителей и заместителей руководителя аппарата мэра и правительства города.Кроме того, руководитель города подписал указ об отставке префектов всех округов столицы.В понедельник Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония инаугурации состоялась в концертном зале "Зарядье". Избранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы.

https://realty.ria.ru/20230918/mkad-1897011673.html

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политика, москва, сергей собянин, зарядье, единый день голосования в россии — 2023