https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896953117.html

Выборы показали широкую поддержку Собянина москвичами, заявил Путин

Выборы показали широкую поддержку Собянина москвичами, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2023

Выборы показали широкую поддержку Собянина москвичами, заявил Путин

Выборы мэра Москвы показали широкую поддержку мэра Сергея Собянина москвичами, их одобрение его результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:37

2023-09-18T12:37

2023-09-18T12:37

сергей собянин

владимир путин

мосгоризбирком

москва

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896951241_0:272:3155:2047_1920x0_80_0_0_69d7bca1a5285e17a7121f6ee0b8e27a.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Выборы мэра Москвы показали широкую поддержку мэра Сергея Собянина москвичами, их одобрение его результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации Собянина. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. "Уважаемый Сергей Семенович! Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов, ну и, самое-то главное, в первую очередь результатов работы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230911/sobyanin-1894621697.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей собянин, владимир путин, мосгоризбирком, москва, политика