https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896953117.html
Выборы показали широкую поддержку Собянина москвичами, заявил Путин
Выборы показали широкую поддержку Собянина москвичами, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2023
Выборы показали широкую поддержку Собянина москвичами, заявил Путин
Выборы мэра Москвы показали широкую поддержку мэра Сергея Собянина москвичами, их одобрение его результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:37
2023-09-18T12:37
2023-09-18T12:37
сергей собянин
владимир путин
мосгоризбирком
москва
политика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Выборы мэра Москвы показали широкую поддержку мэра Сергея Собянина москвичами, их одобрение его результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации Собянина. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. "Уважаемый Сергей Семенович! Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов, ну и, самое-то главное, в первую очередь результатов работы", - сказал Путин.
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сергей собянин, владимир путин, мосгоризбирком, москва, политика
Сергей Собянин, Владимир Путин, Мосгоризбирком, Москва, Политика
Выборы показали широкую поддержку Собянина москвичами, заявил Путин
Путин: выборы мэра столицы показали широкую поддержку Собянина москвичами