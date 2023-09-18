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Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы на церемонии инаугурации. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:26
2023-09-18T12:26
2023-09-18T12:41
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сергей собянин
мосгоризбирком
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы на церемонии инаугурации. "Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов ну и - самое главное и в первую очередь - результатов работы", - сказал глава государства.Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. На предыдущих выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
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москва, политика, сергей собянин, мосгоризбирком, владимир путин
Москва, Политика, Сергей Собянин, Мосгоризбирком, Владимир Путин
Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
Путин поздравил Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы