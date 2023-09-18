https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896948350.html

Церемония инаугурации Собянина началась в Москве

Церемония инаугурации Собянина началась в Москве - РИА Новости, 18.09.2023

Церемония инаугурации Собянина началась в Москве

Торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина началась в концертном зале "Зарядье" в понедельник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:24

2023-09-18T12:24

2023-09-18T12:24

политика

москва

сергей собянин

мосгоризбирком

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина началась в концертном зале "Зарядье" в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. В ходе инаугурации избранный мэр получит должностной знак главы города. Согласно уставу города Москвы, при вступлении в должность мэр произносит присягу, после чего считается вступившим в должность. Мосгоризбирком 13 сентября официально зарегистрировал Собянина избранным мэром столицы. Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра столицы составила 42,5%. В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. В июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и в сентябре победил на них. На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.

https://ria.ru/20230911/sobyanin-1894621697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, москва, сергей собянин, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023