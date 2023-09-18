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Церемония инаугурации Собянина началась в Москве - РИА Новости, 18.09.2023
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12:24 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896948350.html
Церемония инаугурации Собянина началась в Москве
Церемония инаугурации Собянина началась в Москве - РИА Новости, 18.09.2023
Церемония инаугурации Собянина началась в Москве
Торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина началась в концертном зале "Зарядье" в понедельник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:24
2023-09-18T12:24
политика
москва
сергей собянин
мосгоризбирком
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина началась в концертном зале "Зарядье" в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. В ходе инаугурации избранный мэр получит должностной знак главы города. Согласно уставу города Москвы, при вступлении в должность мэр произносит присягу, после чего считается вступившим в должность. Мосгоризбирком 13 сентября официально зарегистрировал Собянина избранным мэром столицы. Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра столицы составила 42,5%. В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. В июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и в сентябре победил на них. На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
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политика, москва, сергей собянин, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Сергей Собянин, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
Церемония инаугурации Собянина началась в Москве

В зале "Зарядье" в Москве началась церемония инаугурации мэра Сергея Собянина

© Фото : Сайт Сергея Собянина Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Сайт Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина началась в концертном зале "Зарядье" в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе инаугурации избранный мэр получит должностной знак главы города. Согласно уставу города Москвы, при вступлении в должность мэр произносит присягу, после чего считается вступившим в должность.
Мосгоризбирком 13 сентября официально зарегистрировал Собянина избранным мэром столицы.
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра столицы составила 42,5%.
В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, занимавший этот пост 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. В июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и в сентябре победил на них. На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Биография Сергея Собянина
11 сентября, 08:39
 
ПолитикаМоскваСергей СобянинМосгоризбиркомЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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