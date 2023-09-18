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Китайские археологи нашли ДНК человека, жившего шесть тысяч лет назад

Китайские археологи нашли ДНК человека, жившего шесть тысяч лет назад - РИА Новости, 18.09.2023

Китайские археологи нашли ДНК человека, жившего шесть тысяч лет назад

На востоке Китая группа археологов обнаружила ДНК древнего человека, который жил шесть тысяч лет назад, сообщает газета "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:06

2023-09-18T15:06

2023-09-18T15:08

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. На востоке Китая группа археологов обнаружила ДНК древнего человека, который жил шесть тысяч лет назад, сообщает газета "Хуаньцю шибао". Китайские археологи обнаружили ДНК древнего человека в двух гробницах в городе Уси восточной провинции Цзянсу. Захоронения относятся к археологической культуре Мацзябан, которая сложилась в период среднего неолита в низовьях реки Янцзы. По данным исследователей, возраст останков достигает шести тысячи лет, и они могли принадлежать мужчине. "Это (ДНК – ред.) представляет собой важный ориентир для понимания происхождения и миграции доисторических археологических культур в нижнем течении реки Янцзы", – приводит издание слова научного сотрудника Института археологических наук Фуданьского университета Ду Паньсиня. Как сообщает газета, на сегодняшний день информация о древних людях, проживавших на той территории, ограничена. Но благодаря найденному генетическому материалу археологи смогли установить, что первые люди в городе Уси появились минимум шесть тысяч лет назад. По данным "Хуаньцю шибао", археологические работы начались в апреле 2022 года. За это время удалось обнаружить более 100 следов жизнедеятельности древних людей, включая две гробницы, ставшие местом сохранения человеческого ДНК. По информации Медицинской школы Гарварда, в 2018 году группа ученых извлекла и проанализировала ДНК людей, которые жили на территории современной Юго-Восточной Азии. Возраст генетического материала составлял от 1,7 до 4,1 тысячи лет.

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китай, цзянсу, юго-восточная азия, в мире, археологи