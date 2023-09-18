СМИ: стая птиц могла "сбить" самолет, упавший на машину с семьей в Италии
la Stampa: причиной падения самолета на машину в Италии могла стать стая птиц
Крушение самолета итальянской пилотажной группы Frecce Tricolore под Турином. Кадр видео очевидца
Крушение самолета итальянской пилотажной группы Frecce Tricolore под Турином. Кадр видео очевидца
РИМ, 18 сен – РИА Новости. Следствие по делу о крушении самолета итальянской пилотажной группы Frecce Tricolore рассматривает в качестве одной из версий попадание в птиц в двигатели воздушного судна, сообщает газета la Stampa.
В субботу вечером на аэродроме под Турином самолет при падении попал в проезжавший мимо ограждения автомобиль, в котором находились четыре человека. Пятилетняя дочка погибла от ожогов, трое членов ее семьи, включая 12-летнего брата, доставлены в больницу.
После катастрофы прокуратура города Иврея включила в список подозреваемых пилота самолета, который катапультировался на крайне малой высоте при сближении с землей. Местные СМИ сообщили, что привлечение пилота в качестве фигуранта дела является обязательными шагом в таком случае.
Как сообщила Corriere della Sera, во время тренировочного полета пилот сообщил командиру авиазвена о неполадках в моторе. Он покинул строй и, потеряв контроль над самолетом, катапультировался, после чего обломки судна вылетели за пределы аэродрома. Его тоже госпитализировали.
В материалы расследования вошло аудиосообщение в чате пилотов, в котором они перед вылетом обсуждают "высокий риск" встречи с птицами в воздухе, что является самым серьезным из трех возможных уровней. Гипотезу о попадании в двигатель птиц озвучил и министр обороны Италии Гуидо Крозетто, назвав ее "самой вероятной версией".