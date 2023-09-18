https://ria.ru/20230918/smi-1896962124.html

СМИ: стая птиц могла "сбить" самолет, упавший на машину с семьей в Италии

СМИ: стая птиц могла "сбить" самолет, упавший на машину с семьей в Италии - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: стая птиц могла "сбить" самолет, упавший на машину с семьей в Италии

Следствие по делу о крушении самолета итальянской пилотажной группы Frecce Tricolore рассматривает в качестве одной из версий попадание в птиц в двигатели... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:04

2023-09-18T13:04

2023-09-18T13:14

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турин

италия

гуидо крозетто

происшествия

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РИМ, 18 сен – РИА Новости. Следствие по делу о крушении самолета итальянской пилотажной группы Frecce Tricolore рассматривает в качестве одной из версий попадание в птиц в двигатели воздушного судна, сообщает газета la Stampa. В субботу вечером на аэродроме под Турином самолет при падении попал в проезжавший мимо ограждения автомобиль, в котором находились четыре человека. Пятилетняя дочка погибла от ожогов, трое членов ее семьи, включая 12-летнего брата, доставлены в больницу. После катастрофы прокуратура города Иврея включила в список подозреваемых пилота самолета, который катапультировался на крайне малой высоте при сближении с землей. Местные СМИ сообщили, что привлечение пилота в качестве фигуранта дела является обязательными шагом в таком случае. Как сообщила Corriere della Sera, во время тренировочного полета пилот сообщил командиру авиазвена о неполадках в моторе. Он покинул строй и, потеряв контроль над самолетом, катапультировался, после чего обломки судна вылетели за пределы аэродрома. Его тоже госпитализировали. В материалы расследования вошло аудиосообщение в чате пилотов, в котором они перед вылетом обсуждают "высокий риск" встречи с птицами в воздухе, что является самым серьезным из трех возможных уровней. Гипотезу о попадании в двигатель птиц озвучил и министр обороны Италии Гуидо Крозетто, назвав ее "самой вероятной версией".

https://ria.ru/20230915/italiya-1896502109.html

https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1896905450.html

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в мире, турин, италия, гуидо крозетто, происшествия