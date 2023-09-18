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СМИ: в Эстонии оштрафовали гражданина Польши за георгиевскую ленту - РИА Новости, 18.09.2023
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12:39 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/smi-1896953901.html
СМИ: в Эстонии оштрафовали гражданина Польши за георгиевскую ленту
СМИ: в Эстонии оштрафовали гражданина Польши за георгиевскую ленту - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: в Эстонии оштрафовали гражданина Польши за георгиевскую ленту
На пограничном пункте в Нарве гражданин Польши был оштрафован на 400 евро за георгиевскую ленту на автомобиле, сообщил в понедельник портал государственного... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:39
2023-09-18T12:39
в мире
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нарва
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. На пограничном пункте в Нарве гражданин Польши был оштрафован на 400 евро за георгиевскую ленту на автомобиле, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR. "На пограничном пункте в Нарве в минувшие выходные эстонские пограничники обнаружили георгиевскую ленточку, прикрепленную к зеркалу заднего вида автомобиля, въезжавшего в Эстонию из России. Машиной управлял гражданин Польши, который добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика находится в Эстонии под запретом", - говорится в сообщении. Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленточки, символ "Z", флаги России и СССР, а также советская военная форма.
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в мире, эстония, нарва, польша, граница, россия
В мире, Эстония, Нарва, Польша, Граница, Россия
СМИ: в Эстонии оштрафовали гражданина Польши за георгиевскую ленту

ERR: в Эстонии оштрафовали на 400 евро гражданина Польши за георгиевскую ленту

© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Таллина, Эстония
Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. На пограничном пункте в Нарве гражданин Польши был оштрафован на 400 евро за георгиевскую ленту на автомобиле, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR.
"На пограничном пункте в Нарве в минувшие выходные эстонские пограничники обнаружили георгиевскую ленточку, прикрепленную к зеркалу заднего вида автомобиля, въезжавшего в Эстонию из России. Машиной управлял гражданин Польши, который добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика находится в Эстонии под запретом", - говорится в сообщении.
Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленточки, символ "Z", флаги России и СССР, а также советская военная форма.
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В миреЭстонияНарваПольшаГраницаРоссия
 
 
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