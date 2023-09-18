https://ria.ru/20230918/smi-1896935644.html

СМИ: компании США и Британии займутся проектом атомных подлодок в Австралии

СМИ: компании США и Британии займутся проектом атомных подлодок в Австралии - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: компании США и Британии займутся проектом атомных подлодок в Австралии

Британская корпорация Babcock и американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) будут сотрудничать в создании в Австралии флота... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:53

2023-09-18T11:53

2023-09-18T11:53

в мире

австралия

великобритания

сша

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866649955_0:499:2100:1680_1920x0_80_0_0_75f5b1ac624e442d46dd26df07eda69e.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Британская корпорация Babcock и американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) будут сотрудничать в создании в Австралии флота подводных лодок в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, сообщил в понедельник сайт австралийского военного журнала ADM. По его данным, Babcock и HII "будут сотрудничать для развития моделей потенциала подлодок на атомной тяге, включая инфраструктуру, жизнеобеспечение и необходимый опыт для поддержки усилия AUKUS". "Стороны будут обращаться к австралийской промышленности для оптимизации набора специфических решений и реализации истинно трехсторонних предложений", - поясняет журнал. При этом указывается, что обе компании из Великобритании и США договорились работать в будущем над проблемами вывода из строя ядерных объектов, их утилизации и обеспечения национальной безопасности Австралии. В 2021 году Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, в рамках которого запланировано прежде всего создание к концу 2030-х годов австралийского флота атомных подводных лодок, а также другие направления милитаризации "зеленого континента" на фоне растущей конфронтации Вашингтона и Пекина. Вместе с тем, как отмечали ранее местные эксперты, к тому времени эти субмарины могут уже устареть или не быть востребованы в связи с возможным изменением всей геополитической обстановки.

https://ria.ru/20230827/krushenie-1892494466.html

https://ria.ru/20230815/aukus-1890128417.html

австралия

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австралия, великобритания, сша, aukus