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СМИ: компании США и Британии займутся проектом атомных подлодок в Австралии - РИА Новости, 18.09.2023
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11:53 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/smi-1896935644.html
СМИ: компании США и Британии займутся проектом атомных подлодок в Австралии
СМИ: компании США и Британии займутся проектом атомных подлодок в Австралии - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: компании США и Британии займутся проектом атомных подлодок в Австралии
Британская корпорация Babcock и американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) будут сотрудничать в создании в Австралии флота... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:53
2023-09-18T11:53
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Британская корпорация Babcock и американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) будут сотрудничать в создании в Австралии флота подводных лодок в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, сообщил в понедельник сайт австралийского военного журнала ADM. По его данным, Babcock и HII "будут сотрудничать для развития моделей потенциала подлодок на атомной тяге, включая инфраструктуру, жизнеобеспечение и необходимый опыт для поддержки усилия AUKUS". "Стороны будут обращаться к австралийской промышленности для оптимизации набора специфических решений и реализации истинно трехсторонних предложений", - поясняет журнал. При этом указывается, что обе компании из Великобритании и США договорились работать в будущем над проблемами вывода из строя ядерных объектов, их утилизации и обеспечения национальной безопасности Австралии. В 2021 году Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, в рамках которого запланировано прежде всего создание к концу 2030-х годов австралийского флота атомных подводных лодок, а также другие направления милитаризации "зеленого континента" на фоне растущей конфронтации Вашингтона и Пекина. Вместе с тем, как отмечали ранее местные эксперты, к тому времени эти субмарины могут уже устареть или не быть востребованы в связи с возможным изменением всей геополитической обстановки.
https://ria.ru/20230827/krushenie-1892494466.html
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в мире, австралия, великобритания, сша, aukus
В мире, Австралия, Великобритания, США, AUKUS
СМИ: компании США и Британии займутся проектом атомных подлодок в Австралии

ADM: США и Британия займутся атомными подлодками в Австралии в рамках AUKUS

© U.S. Navy photo byJournalist 3rd Class B. L. Keller.Американская подводная лодка
Американская подводная лодка
© U.S. Navy photo byJournalist 3rd Class B. L. Keller.
Американская подводная лодка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Британская корпорация Babcock и американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) будут сотрудничать в создании в Австралии флота подводных лодок в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, сообщил в понедельник сайт австралийского военного журнала ADM.
По его данным, Babcock и HII "будут сотрудничать для развития моделей потенциала подлодок на атомной тяге, включая инфраструктуру, жизнеобеспечение и необходимый опыт для поддержки усилия AUKUS".
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"Стороны будут обращаться к австралийской промышленности для оптимизации набора специфических решений и реализации истинно трехсторонних предложений", - поясняет журнал.
При этом указывается, что обе компании из Великобритании и США договорились работать в будущем над проблемами вывода из строя ядерных объектов, их утилизации и обеспечения национальной безопасности Австралии.
В 2021 году Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, в рамках которого запланировано прежде всего создание к концу 2030-х годов австралийского флота атомных подводных лодок, а также другие направления милитаризации "зеленого континента" на фоне растущей конфронтации Вашингтона и Пекина. Вместе с тем, как отмечали ранее местные эксперты, к тому времени эти субмарины могут уже устареть или не быть востребованы в связи с возможным изменением всей геополитической обстановки.
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