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Минобороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Ирака - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 18.09.2023 (обновлено: 14:39 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sklad-1896985395.html
Минобороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Ирака
Минобороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Ирака - РИА Новости, 18.09.2023
Минобороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Ирака
Министерство обороны Турции сообщило о проведенной воздушной операции на севере Ирака, уничтожены склады боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:19
2023-09-18T14:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило о проведенной воздушной операции на севере Ирака, уничтожены склады боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)."С целью ликвидации террористических атак против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения безопасности нашей границы путем нейтрализации РПК и других террористических элементов; в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, 13 и 15 сентября 2023 года были нанесены авиаудары по объектам террористов в районе Гара на севере Ирака. В результате авиаударов была уничтожена 31 цель, состоящая из пещер, убежищ, укрытий и складов террористов", - говорится в заявлении.Уточняется, что в ходе проведенных операций было нейтрализовано большое число боевиков. Ведомство добавило, что в ходе операции "были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба ни в чем не повинному гражданскому населению, дружественным элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде".Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20230914/erdogan-1896267900.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Ирака

МО Турции сообщило о воздушной операции на севере Ирака

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило о проведенной воздушной операции на севере Ирака, уничтожены склады боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
"С целью ликвидации террористических атак против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения безопасности нашей границы путем нейтрализации РПК и других террористических элементов; в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, 13 и 15 сентября 2023 года были нанесены авиаудары по объектам террористов в районе Гара на севере Ирака. В результате авиаударов была уничтожена 31 цель, состоящая из пещер, убежищ, укрытий и складов террористов", - говорится в заявлении.
Сторонники РПК сожгли чучело Эрдогана в Швеции
В Швеции сторонники РПК сожгли чучело Эрдогана
14 сентября, 11:17
Уточняется, что в ходе проведенных операций было нейтрализовано большое число боевиков. Ведомство добавило, что в ходе операции "были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба ни в чем не повинному гражданскому населению, дружественным элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде".
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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