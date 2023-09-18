https://ria.ru/20230918/sklad-1896985395.html

Минобороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Ирака

Минобороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Ирака - РИА Новости, 18.09.2023

Минобороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Ирака

Министерство обороны Турции сообщило о проведенной воздушной операции на севере Ирака, уничтожены склады боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:19

2023-09-18T14:19

2023-09-18T14:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило о проведенной воздушной операции на севере Ирака, уничтожены склады боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)."С целью ликвидации террористических атак против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения безопасности нашей границы путем нейтрализации РПК и других террористических элементов; в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, 13 и 15 сентября 2023 года были нанесены авиаудары по объектам террористов в районе Гара на севере Ирака. В результате авиаударов была уничтожена 31 цель, состоящая из пещер, убежищ, укрытий и складов террористов", - говорится в заявлении.Уточняется, что в ходе проведенных операций было нейтрализовано большое число боевиков. Ведомство добавило, что в ходе операции "были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба ни в чем не повинному гражданскому населению, дружественным элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде".Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20230914/erdogan-1896267900.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины