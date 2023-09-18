https://ria.ru/20230918/sholts-1897025976.html
Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым
Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым - РИА Новости, 18.09.2023
Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым
Читатели немецкого издания Focus раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок из-за отказа пожимать руку российскому министру... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:37
2023-09-18T16:37
2023-09-18T18:38
в мире
германия
индия
москва
сергей лавров
олаф шольц
анналена бербок
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897035345_0:0:3329:1872_1920x0_80_0_0_e3e2bbacd578e9d51c8c73d463d9750d.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок из-за отказа пожимать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20.Накануне обозреватель Focus Ульрих Райтц написал, что Шольц не стал пожимать руку Лаврову, чем проявил слабость. "Мне стыдно за Шольца и Бербок. Это низшая точка в немецкой "дипломатии", — написал Fred Rotschke."Отказ от рукопожатия с Лавровым — это не просто ребячество. Это препятствует важным политическим и дипломатическим решениям. Это просто недостойное поведение для канцлера и министра иностранных дел. Как они могли до такого додуматься?" — добавил Giovanni Fassbinder."И Германией управляют такие политики. Где вы еще увидите такой детский сад", — поделилась мнением Kristina Duering."Такое поведение подходит трусливому подростку и непозволительно для государственного деятеля. Тем более канцлеру Германии", — заметила Miri Bernath."Продолжайте в том же духе. Мы стали посмешищем для всего мира, только Шольц и его вассалы этого не видят", — возмутился Kalle Hirsch."Один конфуз следует за другим", — резюмировал Ulrich Schulze.Прошедший в Нью-Дели саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.
https://ria.ru/20230918/sholts-1896950289.html
https://ria.ru/20230918/putin-1896905334.html
https://ria.ru/20230910/sholts-1895266264.html
германия
индия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897035345_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_a9e8ddb1d9b110604466778ea8d60639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, индия, москва, сергей лавров, олаф шольц, анналена бербок, большая двадцатка, focus
В мире, Германия, Индия, Москва, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Большая двадцатка, Focus
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Focus
раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок из-за отказа пожимать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20.
Накануне обозреватель Focus Ульрих Райтц написал, что Шольц не стал пожимать руку Лаврову, чем проявил слабость.
В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной
"Мне стыдно за Шольца и Бербок. Это низшая точка в немецкой "дипломатии", — написал Fred Rotschke.
"Отказ от рукопожатия с Лавровым — это не просто ребячество. Это препятствует важным политическим и дипломатическим решениям. Это просто недостойное поведение для канцлера и министра иностранных дел. Как они могли до такого додуматься?" — добавил Giovanni Fassbinder.
"И Германией управляют такие политики. Где вы еще увидите такой детский сад", — поделилась мнением Kristina Duering.
Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине
"Такое поведение подходит трусливому подростку и непозволительно для государственного деятеля. Тем более канцлеру Германии", — заметила Miri Bernath.
"Продолжайте в том же духе. Мы стали посмешищем для всего мира, только Шольц и его вассалы этого не видят", — возмутился Kalle Hirsch.
"Один конфуз следует за другим", — резюмировал Ulrich Schulze.
Прошедший в Нью-Дели
саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России
в "Группе двадцати" Светлана Лукаш
заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине
, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.
СМИ: Шольц неудачно попытался "отвесить пощечину" России