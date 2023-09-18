https://ria.ru/20230918/sholts-1897025976.html

Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым

Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым - РИА Новости, 18.09.2023

Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым

Читатели немецкого издания Focus раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок из-за отказа пожимать руку российскому министру... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:37

2023-09-18T16:37

2023-09-18T18:38

в мире

германия

индия

москва

сергей лавров

олаф шольц

анналена бербок

большая двадцатка

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок из-за отказа пожимать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20.Накануне обозреватель Focus Ульрих Райтц написал, что Шольц не стал пожимать руку Лаврову, чем проявил слабость. "Мне стыдно за Шольца и Бербок. Это низшая точка в немецкой "дипломатии", — написал Fred Rotschke."Отказ от рукопожатия с Лавровым — это не просто ребячество. Это препятствует важным политическим и дипломатическим решениям. Это просто недостойное поведение для канцлера и министра иностранных дел. Как они могли до такого додуматься?" — добавил Giovanni Fassbinder."И Германией управляют такие политики. Где вы еще увидите такой детский сад", — поделилась мнением Kristina Duering."Такое поведение подходит трусливому подростку и непозволительно для государственного деятеля. Тем более канцлеру Германии", — заметила Miri Bernath."Продолжайте в том же духе. Мы стали посмешищем для всего мира, только Шольц и его вассалы этого не видят", — возмутился Kalle Hirsch."Один конфуз следует за другим", — резюмировал Ulrich Schulze.Прошедший в Нью-Дели саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.

https://ria.ru/20230918/sholts-1896950289.html

https://ria.ru/20230918/putin-1896905334.html

https://ria.ru/20230910/sholts-1895266264.html

германия

индия

москва

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в мире, германия, индия, москва, сергей лавров, олаф шольц, анналена бербок, большая двадцатка, focus