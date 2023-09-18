Рейтинг@Mail.ru
Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 18.09.2023 (обновлено: 18:38 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sholts-1897025976.html
Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым
Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым - РИА Новости, 18.09.2023
Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым
Читатели немецкого издания Focus раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок из-за отказа пожимать руку российскому министру... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:37
2023-09-18T18:38
в мире
германия
индия
москва
сергей лавров
олаф шольц
анналена бербок
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897035345_0:0:3329:1872_1920x0_80_0_0_e3e2bbacd578e9d51c8c73d463d9750d.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок из-за отказа пожимать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20.Накануне обозреватель Focus Ульрих Райтц написал, что Шольц не стал пожимать руку Лаврову, чем проявил слабость. "Мне стыдно за Шольца и Бербок. Это низшая точка в немецкой "дипломатии", — написал Fred Rotschke."Отказ от рукопожатия с Лавровым — это не просто ребячество. Это препятствует важным политическим и дипломатическим решениям. Это просто недостойное поведение для канцлера и министра иностранных дел. Как они могли до такого додуматься?" — добавил Giovanni Fassbinder."И Германией управляют такие политики. Где вы еще увидите такой детский сад", — поделилась мнением Kristina Duering."Такое поведение подходит трусливому подростку и непозволительно для государственного деятеля. Тем более канцлеру Германии", — заметила Miri Bernath."Продолжайте в том же духе. Мы стали посмешищем для всего мира, только Шольц и его вассалы этого не видят", — возмутился Kalle Hirsch."Один конфуз следует за другим", — резюмировал Ulrich Schulze.Прошедший в Нью-Дели саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.
https://ria.ru/20230918/sholts-1896950289.html
https://ria.ru/20230918/putin-1896905334.html
https://ria.ru/20230910/sholts-1895266264.html
германия
индия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897035345_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_a9e8ddb1d9b110604466778ea8d60639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, индия, москва, сергей лавров, олаф шольц, анналена бербок, большая двадцатка, focus
В мире, Германия, Индия, Москва, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Большая двадцатка, Focus

Немцы пришли в ужас из-за поведения Шольца на встрече с Лавровым

© AP Photo / Manish SwarupКанцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Анналену Бербок из-за отказа пожимать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20.
Накануне обозреватель Focus Ульрих Райтц написал, что Шольц не стал пожимать руку Лаврову, чем проявил слабость.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной
Вчера, 12:28
"Мне стыдно за Шольца и Бербок. Это низшая точка в немецкой "дипломатии", — написал Fred Rotschke.
"Отказ от рукопожатия с Лавровым — это не просто ребячество. Это препятствует важным политическим и дипломатическим решениям. Это просто недостойное поведение для канцлера и министра иностранных дел. Как они могли до такого додуматься?" — добавил Giovanni Fassbinder.
"И Германией управляют такие политики. Где вы еще увидите такой детский сад", — поделилась мнением Kristina Duering.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине
Вчера, 10:01
"Такое поведение подходит трусливому подростку и непозволительно для государственного деятеля. Тем более канцлеру Германии", — заметила Miri Bernath.
"Продолжайте в том же духе. Мы стали посмешищем для всего мира, только Шольц и его вассалы этого не видят", — возмутился Kalle Hirsch.
"Один конфуз следует за другим", — резюмировал Ulrich Schulze.
Прошедший в Нью-Дели саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
СМИ: Шольц неудачно попытался "отвесить пощечину" России
10 сентября, 05:40
 
В миреГерманияИндияМоскваСергей ЛавровОлаф ШольцАнналена БербокБольшая двадцаткаFocus
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала