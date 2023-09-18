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В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 18.09.2023 (обновлено: 13:10 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/sholts-1896950289.html
В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной
В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной - РИА Новости, 18.09.2023
В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной
Слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров по Украине говорят, что он вряд ли понимает реальное положение вещей, заявил... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:28
2023-09-18T13:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
германия
в мире
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров по Украине говорят, что он вряд ли понимает реальное положение вещей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. &quot;Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге&quot;, – сказал представитель Кремля.Накануне канцлер, выступая на федеральном конгрессе одного из самых крупных в стране профсоюза Verdi, заявил, что условие начала мирных переговоров — вывод российских войск с территории Украины. В то же время призывы к Киеву начать переговоры он назвал "циничными".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне. В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации, что сейчас возможно только военным путем.
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россия, украина, дмитрий песков, германия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Германия, В мире
В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной

В Кремле отметили непонимание Шольцем реального положения дел на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров по Украине говорят, что он вряд ли понимает реальное положение вещей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге", – сказал представитель Кремля.

Накануне канцлер, выступая на федеральном конгрессе одного из самых крупных в стране профсоюза Verdi, заявил, что условие начала мирных переговоров — вывод российских войск с территории Украины. В то же время призывы к Киеву начать переговоры он назвал "циничными".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне. В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации, что сейчас возможно только военным путем.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковГерманияВ мире
 
 
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