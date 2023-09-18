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В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной

В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной - РИА Новости, 18.09.2023

В Кремле прокомментировали условия Шольца для переговоров России с Украиной

Слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров по Украине говорят, что он вряд ли понимает реальное положение вещей, заявил... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:28

2023-09-18T12:28

2023-09-18T13:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

германия

в мире

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров по Украине говорят, что он вряд ли понимает реальное положение вещей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге", – сказал представитель Кремля.Накануне канцлер, выступая на федеральном конгрессе одного из самых крупных в стране профсоюза Verdi, заявил, что условие начала мирных переговоров — вывод российских войск с территории Украины. В то же время призывы к Киеву начать переговоры он назвал "циничными".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне. В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации, что сейчас возможно только военным путем.

https://ria.ru/20230918/gdr-1896899554.html

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россия, украина, дмитрий песков, германия, в мире