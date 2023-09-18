Небензя ответил на слова о спасении голодающих зерновой сделкой
Небензя опроверг слова о том, что от зерновой сделки зависит спасение голодающих
Разгрузка зерна. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал не соответствующими действительности заявления всемирной организации о том, что от "черноморской инициативы" якобы зависит спасение голодающих по всему миру, он также опроверг утверждения о том, что выход России из договоренности повлек рост цен на рынках продовольствия.
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"Продолжаем слышать громкие заявления от пресс-службы и функционеров всемирной организации, что от "черноморской инициативы" (украинской части стамбульской "пакетной сделки"), дескать, зависит спасение голодающих по всему миру. Это не соответствует действительности, мы не раз приводили соответствующие цифры и факты", - сказал Небензя РИА Новости.
По его словам, не соответствуют действительности и утверждения о том, что выход России из "черноморской инициативы" якобы взвинтил рыночные цены: они, напротив, продолжают снижаться".
При этом постпред отметил, что консультации на тему "черноморской инициативы" между российской стороной и ооновцами продолжаются.
Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, Запад обманывал Россию "на счет гуманитарных целей "черноморской инициативы". Как указал российский лидер из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны, и прежде всего в государства Евросоюза. По его словам, на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, что составляет меньше 1 миллиона тонн.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.