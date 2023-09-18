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Источник: Эрдоган может обсудить с Путиным переговоры по зерну на ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2023
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06:04 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/sdelka-1896883501.html
Источник: Эрдоган может обсудить с Путиным переговоры по зерну на ГА ООН
Источник: Эрдоган может обсудить с Путиным переговоры по зерну на ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2023
Источник: Эрдоган может обсудить с Путиным переговоры по зерну на ГА ООН
Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Нью-Йорка может обсудить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным детали своих переговоров о... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T06:04
2023-09-18T06:04
турция
нью-йорк (город)
сша
владимир путин
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
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АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Нью-Йорка может обсудить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным детали своих переговоров о зерновой сделке с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и мировыми лидерами, которые он планирует провести на полях Генеральной Ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Генсек ООН ранее заявил, что планирует на полях недели высокого уровня обсудить с Лавровым, а также Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. "Господин президент (Эрдоган) уже высказывал своё намерение провести телефонные переговоры с уважаемым господином Путиным. Эти переговоры с большой долей вероятности состоятся по возвращении господина президента из США, где он обсудит с генсеком ООН и лидерами конкретные предложения по возобновлению черноморской зерновой инициативы", - заявил собеседник агентства, добавив, что дата телефонных переговоров лидеров Турции и России редко заранее анонсируется. По его словам, турецкий лидер продолжает свои инициативы по возобновлению черноморской зерновой инициативы. "Господин президент с трибуны ООН вновь озвучит призыв перейти к конкретным, практическим шагам для возобновления инициативы, подчеркнет тот факт, что одними заявлениями о поддержке усилий Анкары нельзя сдвинуть процесс", - уточнил источник. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
https://ria.ru/20230918/zerno-1896872574.html
https://ria.ru/20230916/erdogan-1896697020.html
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сша
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турция, нью-йорк (город), сша, владимир путин, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка, в мире
Турция, Нью-Йорк (город), США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Зерновая сделка, В мире
Источник: Эрдоган может обсудить с Путиным переговоры по зерну на ГА ООН

Эрдоган после визита в США может обсудить с Путиным детали переговоров по зерну

© AP Photo / Nedim EnginsoyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Нью-Йорка может обсудить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным детали своих переговоров о зерновой сделке с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и мировыми лидерами, которые он планирует провести на полях Генеральной Ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Генсек ООН ранее заявил, что планирует на полях недели высокого уровня обсудить с Лавровым, а также Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
Перевалка зерна на зерновом терминале, Крым - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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"Господин президент (Эрдоган) уже высказывал своё намерение провести телефонные переговоры с уважаемым господином Путиным. Эти переговоры с большой долей вероятности состоятся по возвращении господина президента из США, где он обсудит с генсеком ООН и лидерами конкретные предложения по возобновлению черноморской зерновой инициативы", - заявил собеседник агентства, добавив, что дата телефонных переговоров лидеров Турции и России редко заранее анонсируется.
По его словам, турецкий лидер продолжает свои инициативы по возобновлению черноморской зерновой инициативы.
"Господин президент с трибуны ООН вновь озвучит призыв перейти к конкретным, практическим шагам для возобновления инициативы, подчеркнет тот факт, что одними заявлениями о поддержке усилий Анкары нельзя сдвинуть процесс", - уточнил источник.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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ТурцияНью-Йорк (город)СШАВладимир ПутинСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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