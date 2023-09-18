https://ria.ru/20230918/sanktsii-1897071196.html
СМИ: Польша предлагает запретить импорт сжиженного газа из России
СМИ: Польша предлагает запретить импорт сжиженного газа из России - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: Польша предлагает запретить импорт сжиженного газа из России
Польша представила в Брюсселе свои предложения по 12-му пакету санкций ЕС против России, в том числе запрет на импорт сжиженного природного газа из РФ, сообщает РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:43
2023-09-18T19:43
2023-09-18T19:46
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польша
брюссель
владимир путин
евросоюз
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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Польша представила в Брюсселе свои предложения по 12-му пакету санкций ЕС против России, в том числе запрет на импорт сжиженного природного газа из РФ, сообщает агентство РАР со ссылкой на собственные источники. "Предложение предполагает введение дополнительных ограничений на импорт, включая запрет на импорт алмазов из России, дополнительные ограничения в сфере услуг, в том числе запрет на предоставление телеинформационных услуг субъектам из Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Польша также предлагает дополнительные ограничения в энергетике, в том числе запрет на импорт сжиженного природного газа из России", – отмечает агентство. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879950272.html
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россия, польша, брюссель, владимир путин, евросоюз
Россия, Польша, Брюссель, Владимир Путин, Евросоюз
СМИ: Польша предлагает запретить импорт сжиженного газа из России
РАР: Польша хочет включить запрет на сжиженный газ в новые санкции ЕС против РФ