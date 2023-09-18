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В Финляндии бизнесмена заподозрили в нарушении антироссийских санкций - РИА Новости, 18.09.2023
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16:30 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/sanktsii-1897024137.html
В Финляндии бизнесмена заподозрили в нарушении антироссийских санкций
В Финляндии бизнесмена заподозрили в нарушении антироссийских санкций - РИА Новости, 18.09.2023
В Финляндии бизнесмена заподозрили в нарушении антироссийских санкций
Уездный суд Восточной Уусимаа заключил под стражу Габриэля Темина, которого подозревают в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:30
2023-09-18T16:30
в мире
финляндия
россия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Уездный суд Восточной Уусимаа заключил под стражу Габриэля Темина, которого подозревают в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами, сообщает в понедельник общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Как сообщала 1 сентября Центральная криминальная полиция Финляндии, ведомство расследует преступление в области незаконного экспорта высоких технологий в Россию в 2016-2020 годах, при этом в основе деятельности компании находилось лицо, включенное в санкционный список минфина США в январе 2018 года по подозрению в поставках технологий российским вооруженным силам или связанным с ними лицам. "Предприниматель является исполнительным директором двух компаний, оперирующих в Финляндии. Темин - гражданин Франции. С 1991 года он имеет постоянный адрес проживания в Финляндии. Суд посчитал заключение под стражу оправданной мерой, которая не позволит подозреваемому уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела", - говорится в сообщении. По данным министерства финансов США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию, уточняет YLE. Габриэль Темин также внесен в персональный санкционный список, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896475296.html
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в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
В Финляндии бизнесмена заподозрили в нарушении антироссийских санкций

В Финляндии арестовали бизнесмена по подозрению в нарушении санкций против РФ

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Уездный суд Восточной Уусимаа заключил под стражу Габриэля Темина, которого подозревают в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами, сообщает в понедельник общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Как сообщала 1 сентября Центральная криминальная полиция Финляндии, ведомство расследует преступление в области незаконного экспорта высоких технологий в Россию в 2016-2020 годах, при этом в основе деятельности компании находилось лицо, включенное в санкционный список минфина США в январе 2018 года по подозрению в поставках технологий российским вооруженным силам или связанным с ними лицам.
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"Предприниматель является исполнительным директором двух компаний, оперирующих в Финляндии. Темин - гражданин Франции. С 1991 года он имеет постоянный адрес проживания в Финляндии. Суд посчитал заключение под стражу оправданной мерой, которая не позволит подозреваемому уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела", - говорится в сообщении.
По данным министерства финансов США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию, уточняет YLE. Габриэль Темин также внесен в персональный санкционный список, говорится в сообщении.
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