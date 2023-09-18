Рейтинг@Mail.ru
Во время воздушной гонки в США столкнулись два самолета - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 18.09.2023 (обновлено: 05:37 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/samolety-1896877613.html
Во время воздушной гонки в США столкнулись два самолета
Во время воздушной гонки в США столкнулись два самолета - РИА Новости, 18.09.2023
Во время воздушной гонки в США столкнулись два самолета
Два самолета столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино американского штата Невада, оба пилота погибли, сообщила Ассоциация воздушных гонок Рино... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T02:58
2023-09-18T05:37
невада
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_0:58:2785:1625_1920x0_80_0_0_d1e7ed8a1059bb3aabb145c5f15c9c2c.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Два самолета столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино американского штата Невада, оба пилота погибли, сообщила Ассоциация воздушных гонок Рино (RARA)."Ассоциация воздушных гонок Рино с прискорбием сообщает, что около 14.15 (00.15 мск) в воскресенье... по завершении гонки ... при приземлении столкнулись два самолета, и уже подтверждено, что оба пилота погибли", - говорится в сообщении ассоциации в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). RARA проводит расследование причин случившегося совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте, местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации США. "Никто из зрителей не пострадал", - заявила ассоциация.
https://ria.ru/20230917/braziliya-1896761503.html
невада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_84:0:2344:1695_1920x0_80_0_0_9032e3af480f2eabe3c6a0aeefa05673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
невада, сша
Невада, США
Во время воздушной гонки в США столкнулись два самолета

RARA: во время воздушной гонки в США столкнулись два самолета, пилоты погибли

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи, США
Автомобиль скорой помощи, США - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Два самолета столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино американского штата Невада, оба пилота погибли, сообщила Ассоциация воздушных гонок Рино (RARA).
«
"Ассоциация воздушных гонок Рино с прискорбием сообщает, что около 14.15 (00.15 мск) в воскресенье... по завершении гонки ... при приземлении столкнулись два самолета, и уже подтверждено, что оба пилота погибли", - говорится в сообщении ассоциации в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
RARA проводит расследование причин случившегося совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте, местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации США.
"Никто из зрителей не пострадал", - заявила ассоциация.
Полицейский автомобиль, Бразилия - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
СМИ: при крушении самолета в бразильской Амазонии погибли 12 человек
Вчера, 01:28
 
НевадаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала