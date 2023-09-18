https://ria.ru/20230918/samolety-1896877613.html

Во время воздушной гонки в США столкнулись два самолета

Во время воздушной гонки в США столкнулись два самолета - РИА Новости, 18.09.2023

Во время воздушной гонки в США столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино американского штата Невада, оба пилота погибли, сообщила Ассоциация воздушных гонок Рино... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T02:58

2023-09-18T02:58

2023-09-18T05:37

невада

сша

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Два самолета столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино американского штата Невада, оба пилота погибли, сообщила Ассоциация воздушных гонок Рино (RARA)."Ассоциация воздушных гонок Рино с прискорбием сообщает, что около 14.15 (00.15 мск) в воскресенье... по завершении гонки ... при приземлении столкнулись два самолета, и уже подтверждено, что оба пилота погибли", - говорится в сообщении ассоциации в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). RARA проводит расследование причин случившегося совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте, местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации США. "Никто из зрителей не пострадал", - заявила ассоциация.

https://ria.ru/20230917/braziliya-1896761503.html

невада

сша

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невада, сша