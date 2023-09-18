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США и Южная Корея обсудили итоги саммита России и КНДР
США и Южная Корея обсудили итоги саммита России и КНДР - РИА Новости, 18.09.2023
США и Южная Корея обсудили итоги саммита России и КНДР
Дипломаты Южной Кореи и США в Сеуле обсудили результаты недавнего саммита лидеров РФ и КНДР и обменялись мнениями о "провокациях" Северной Кореи и перспективах... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:05
2023-09-18T19:05
2023-09-18T19:05
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СЕУЛ, 18 сен – РИА Новости. Дипломаты Южной Кореи и США в Сеуле обсудили результаты недавнего саммита лидеров РФ и КНДР и обменялись мнениями о "провокациях" Северной Кореи и перспективах на будущее, сообщил МИД Республики Корея. Отмечается, что специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове МИД Южной Кореи Ким Гон и помощник госсекретаря США по разведке и исследованиям Бретт Холмгрен встретились в Сеуле в понедельник. Стороны обменялись мнениями о намерениях, мотивах и перспективах продолжающихся "провокаций" Северной Кореи, а также договорились делиться "углубленным анализом" ситуации. "Холмгрен поделился оценкой США соответствующих тенденций, таких как саммит РФ-КНДР и их военное сотрудничество и договорился продолжить в будущем тесное общение и консультации по анализу и оценке ситуации на Корейском полуострове и связанной с Северной Кореей информации", - говорится в сообщении МИД. Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный.
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в мире, россия, сша, южная корея, ким чен ын, владимир путин
В мире, Россия, США, Южная Корея, Ким Чен Ын, Владимир Путин
США и Южная Корея обсудили итоги саммита России и КНДР
Дипломаты США и Южной Кореи обсудили итоги встречи лидеров РФ и КНДР
СЕУЛ, 18 сен – РИА Новости. Дипломаты Южной Кореи и США в Сеуле обсудили результаты недавнего саммита лидеров РФ и КНДР и обменялись мнениями о "провокациях" Северной Кореи и перспективах на будущее, сообщил МИД Республики Корея.
Отмечается, что специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове
МИД Южной Кореи Ким Гон и помощник госсекретаря США по разведке и исследованиям Бретт Холмгрен встретились в Сеуле в понедельник.
Стороны обменялись мнениями о намерениях, мотивах и перспективах продолжающихся "провокаций" Северной Кореи, а также договорились делиться "углубленным анализом" ситуации.
"Холмгрен поделился оценкой США соответствующих тенденций, таких как саммит РФ-КНДР и их военное сотрудничество и договорился продолжить в будущем тесное общение и консультации по анализу и оценке ситуации на Корейском полуострове и связанной с Северной Кореей информации", - говорится в сообщении МИД.
Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын
. Президент РФ Владимир Путин
провел с ним переговоры на космодроме Восточный.
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