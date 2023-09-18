https://ria.ru/20230918/rubl-1897044269.html
В Госдуме поддержали интеграцию цифрового рубля в налоговую систему России
В Госдуме поддержали интеграцию цифрового рубля в налоговую систему России - РИА Новости, 18.09.2023
В Госдуме поддержали интеграцию цифрового рубля в налоговую систему России
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях интеграции цифрового... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:45
2023-09-18T17:45
2023-09-18T17:45
экономика
технологии
россия
анатолий аксаков
николай журавлев
госдума рф
цифровой рубль
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях интеграции цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 20 сентября. Документ, внесенный депутатами Анатолием Аксаковым, Ольгой Ануфриевой и сенатором Николаем Журавлевым, вводит в НК понятие "счет цифрового рубля", который будет являться отдельным видом банковского счета. В связи с этим порядок налогообложения операций с ним будет аналогичен порядку налогообложения операций с банковским счетом. При этом от НДС освобождаются операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля, осуществлением переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля. А в целях определения налога на доходы физических лиц предлагается установить дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика. В случаях же, когда доходные или расходные операции организаций осуществляются с использованием счета цифрового рубля, для целей определения налога на прибыль предлагается предусмотреть порядки признания доходов и расходов при методе начисления и при кассовом методе. Кроме того, допускается обращение взыскания на цифровые рубли при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств. А налоговым органам предоставляется право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора такой платформы документы, подтверждающие факт списания со счета сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления их в бюджетную систему РФ. При этом устанавливаются обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля и его ответственность за их несоблюдение.
https://ria.ru/20230906/platy-1894490483.html
https://ria.ru/20230911/rubl-1895441961.html
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экономика, технологии, россия, анатолий аксаков, николай журавлев, госдума рф, цифровой рубль
Экономика, Технологии, Россия, Анатолий Аксаков, Николай Журавлев, Госдума РФ, Цифровой рубль
В Госдуме поддержали интеграцию цифрового рубля в налоговую систему России
В ГД поддержали поправки для интеграции цифрового рубля в налоговую систему РФ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях интеграции цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 20 сентября.
Документ, внесенный депутатами Анатолием Аксаковым
, Ольгой Ануфриевой и сенатором Николаем Журавлевым
, вводит в НК понятие "счет цифрового рубля", который будет являться отдельным видом банковского счета. В связи с этим порядок налогообложения операций с ним будет аналогичен порядку налогообложения операций с банковским счетом.
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При этом от НДС освобождаются операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля, осуществлением переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля. А в целях определения налога на доходы физических лиц предлагается установить дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика.
В случаях же, когда доходные или расходные операции организаций осуществляются с использованием счета цифрового рубля, для целей определения налога на прибыль предлагается предусмотреть порядки признания доходов и расходов при методе начисления и при кассовом методе.
Кроме того, допускается обращение взыскания на цифровые рубли при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств.
А налоговым органам предоставляется право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора такой платформы документы, подтверждающие факт списания со счета сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления их в бюджетную систему РФ. При этом устанавливаются обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля и его ответственность за их несоблюдение.
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