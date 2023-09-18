https://ria.ru/20230918/rubl-1897018510.html

Путин заявил о важности понимания причин ослабления рубля

Путин заявил о важности понимания причин ослабления рубля - РИА Новости, 18.09.2023

Путин заявил о важности понимания причин ослабления рубля

Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024 — 2026 годы. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:07

2023-09-18T16:07

2023-09-18T17:33

россия

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024 — 2026 годы.Он отметил, что одна из основных проблем экономики сейчас связана с ускорением инфляции, главный фактор которого - ослабление рубля, и важно четко понимать причины этого ослабления и своевременно принимать соответствующие решения."Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html

россия

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россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)