https://ria.ru/20230918/rubl-1897018510.html
Путин заявил о важности понимания причин ослабления рубля
Путин заявил о важности понимания причин ослабления рубля - РИА Новости, 18.09.2023
Путин заявил о важности понимания причин ослабления рубля
Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024 — 2026 годы. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:07
2023-09-18T16:07
2023-09-18T17:33
россия
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024 — 2026 годы.Он отметил, что одна из основных проблем экономики сейчас связана с ускорением инфляции, главный фактор которого - ослабление рубля, и важно четко понимать причины этого ослабления и своевременно принимать соответствующие решения."Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html
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россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин заявил о важности понимания причин ослабления рубля
Путин поручил своевременно принимать решения на фоне ослабления рубля
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024 — 2026 годы.
Он отметил, что одна из основных проблем экономики сейчас связана с ускорением инфляции, главный фактор которого - ослабление рубля, и важно четко понимать причины этого ослабления и своевременно принимать соответствующие решения.
"Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно", - добавил Путин.
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