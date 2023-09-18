https://ria.ru/20230918/rossiya-1897017532.html

Россия выдержала санкционное давление, заявил Путин

Россия выдержала санкционное давление, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2023

Россия выдержала санкционное давление, заявил Путин

Этап восстановления российской экономики после санкционного натиска завершен, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:05

2023-09-18T16:05

2023-09-18T17:08

россия

владимир путин

экономика

украина

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Этап восстановления российской экономики после санкционного натиска завершен, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы."В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен", — указал глава государства.Он подчеркнул, что страна выдержала беспрецедентное внешнее давление в виде санкционного натиска со стороны правящих элит в так называемом западном блоке, а также в некоторых недружественных государствах. Запад регулярно вводит санкции против России после начала спецоперации на Украине. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления Москвы — долгосрочная стратегия западных стран, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895821709.html

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россия, владимир путин, экономика, украина