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В Донецке заявили, что россияне в Европу чаще путешествуют на танках - РИА Новости, 18.09.2023
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11:29 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/rossiya-1896923575.html
В Донецке заявили, что россияне в Европу чаще путешествуют на танках
В Донецке заявили, что россияне в Европу чаще путешествуют на танках - РИА Новости, 18.09.2023
В Донецке заявили, что россияне в Европу чаще путешествуют на танках
Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей, зарегистрированных в РФ, и изъятие личного транспорта, заявил, что... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:29
2023-09-18T11:29
россия
ян гагин
донецкая народная республика
политика
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей, зарегистрированных в РФ, и изъятие личного транспорта, заявил, что "россияне в Европу чаще путешествуют на танках". Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России в 2022 году, распространяются на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях в Евросоюз даже в туристических целях и на короткий срок. Польша с 17 сентября запретила въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России. С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Также запрет ввели Латвия, Эстония и Финляндия. "Вообще, на мой взгляд, европейцы несколько заигрались с игрой в новый рейх, это прежде всего, конечно, касается немцев, новый национализм - европейский, немецкий национализм сейчас поднимает голову. Я так думаю, стоит напомнить им, что россияне в Европу чаще путешествуют на танках, нам не нужен будет личный транспорт для того, чтобы посетить Берлин и другие столицы Европы", - сказал Гагин РИА Новости. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
https://ria.ru/20230908/moskva-1894849028.html
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россия, ян гагин, донецкая народная республика, политика, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Политика, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Донецке заявили, что россияне в Европу чаще путешествуют на танках

Гагин: россиянам не нужен личный транспорт, чтобы посетить европейские столицы

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей, зарегистрированных в РФ, и изъятие личного транспорта, заявил, что "россияне в Европу чаще путешествуют на танках".
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России в 2022 году, распространяются на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях в Евросоюз даже в туристических целях и на короткий срок. Польша с 17 сентября запретила въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России. С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Также запрет ввели Латвия, Эстония и Финляндия.
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"Вообще, на мой взгляд, европейцы несколько заигрались с игрой в новый рейх, это прежде всего, конечно, касается немцев, новый национализм - европейский, немецкий национализм сейчас поднимает голову. Я так думаю, стоит напомнить им, что россияне в Европу чаще путешествуют на танках, нам не нужен будет личный транспорт для того, чтобы посетить Берлин и другие столицы Европы", - сказал Гагин РИА Новости.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаПолитикаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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