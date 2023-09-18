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Разработчик заявил, что боевым роботом "Маркер" интересуются за рубежом - РИА Новости, 18.09.2023
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11:03 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/robot-1896919275.html
Разработчик заявил, что боевым роботом "Маркер" интересуются за рубежом
Разработчик заявил, что боевым роботом "Маркер" интересуются за рубежом - РИА Новости, 18.09.2023
Разработчик заявил, что боевым роботом "Маркер" интересуются за рубежом
Ряд зарубежных стран заинтересован в закупке и локализации производства российских военных роботов "Маркер", однако пока их экспорт не разрешен, заявил в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:03
2023-09-18T11:03
безопасность
технологии
россия
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ряд зарубежных стран заинтересован в закупке и локализации производства российских военных роботов "Маркер", однако пока их экспорт не разрешен, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор разработчика "Маркера", НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров. "Мы сознательно не закупаем технологии за рубежом и не делимся своими, хотя подобные запросы по тому же "Маркеру" поступают к нам постоянно. Машина пока не поставляется в российскую армию, но даже сейчас некоторые страны уже хотели бы серийно её закупить для себя с локализацией производства", - сказал он. По словам Дудорова, в настоящее время "Андроидная техника" ведёт консультации с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Минпромторгом, по итогам которых будет прояснена позиция государства по возможности экспорта "Маркеров". "Если такая возможность появится, то мы будем продвигаться через "Рособоронэкспорт" или торгово-промышленную палату", - отметил собеседник агентства. "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы. Ранее Дудоров рассказывал РИА Новости о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компании специально под запуск с платформы "Маркер". По его словам, робот получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.
https://ria.ru/20230421/marker-1866779336.html
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безопасность, технологии, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника"
Безопасность, Технологии, Россия, Евгений Дудоров, НПО "Андроидная техника"
Разработчик заявил, что боевым роботом "Маркер" интересуются за рубежом

Дудоров: многие зарубежные страны интересуются боевым роботом "Маркер"

© РИА Новости / Иван СураевБоевая робототехническая платформа "Маркер"
Боевая робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Иван Сураев
Боевая робототехническая платформа "Маркер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ряд зарубежных стран заинтересован в закупке и локализации производства российских военных роботов "Маркер", однако пока их экспорт не разрешен, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор разработчика "Маркера", НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.
"Мы сознательно не закупаем технологии за рубежом и не делимся своими, хотя подобные запросы по тому же "Маркеру" поступают к нам постоянно. Машина пока не поставляется в российскую армию, но даже сейчас некоторые страны уже хотели бы серийно её закупить для себя с локализацией производства", - сказал он.
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По словам Дудорова, в настоящее время "Андроидная техника" ведёт консультации с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Минпромторгом, по итогам которых будет прояснена позиция государства по возможности экспорта "Маркеров". "Если такая возможность появится, то мы будем продвигаться через "Рособоронэкспорт" или торгово-промышленную палату", - отметил собеседник агентства.
"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Ранее Дудоров рассказывал РИА Новости о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компании специально под запуск с платформы "Маркер". По его словам, робот получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.
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