https://ria.ru/20230918/robot-1896909593.html
Разработчик рассказал о том, что мешает применять боевых роботов массово
Разработчик рассказал о том, что мешает применять боевых роботов массово - РИА Новости, 18.09.2023
Разработчик рассказал о том, что мешает применять боевых роботов массово
Одна из главных причин, почему боевые роботы до сих пор массово не применяются в бою, - пока не решенная проблема их уязвимости перед системами радиоэлектронной РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:25
2023-09-18T10:25
2023-09-18T10:29
технологии
россия
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
фонд перспективных исследований
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Одна из главных причин, почему боевые роботы до сих пор массово не применяются в бою, - пока не решенная проблема их уязвимости перед системами радиоэлектронной борьбы, объяснил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика робота "Маркер", НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров. "Сегодня в основном весь мир работает при классическом управлении роботами в "джойстиковом" режиме, то есть они контролируются оператором по постоянному каналу связи. Неудивительно, что при наличии такого постоянного канала роботов пока довольно просто подавить и вывести из строя. Чаще всего при таком воздействии РЭБ платформа просто останавливается, и её крайне сложно запустить снова. По нашему мнению, нужно уходить от управления роботами по постоянному каналу связи и спутниковой навигации", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что для того, чтобы "научить" российских боевых роботов в автономном режиме, необходимо провести множество исследований в области технического зрения, искусственного интеллекта, средств связи и навигации нового типа. Говоря о статусе работ над "Маркером", Дудоров напомнил, что эту платформу, оснащённую противотанковым ракетным комплексом "Корнет", уже испытали в непосредственной близости от зоны СВО. "Есть целый ряд вопросов, которые нам ещё предстоит решить, в частности нужно сделать "Маркер" более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противоборствующей стороны. Уже есть серьёзные успехи в данном направлении, но их ещё предстоит закрепить. Как говорится, "дьявол кроется в деталях" - в первую очередь речь идёт об управлении роботом и наиболее эффективных способах применения платформы. Пока мы видим два наиболее перспективных направления для "Маркера" - противотанковая борьба и доставка грузов", - рассказал разработчик. "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы. Ранее Дудоров рассказывал РИА Новости о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компанией специально под запуск с платформы "Маркер". По его словам, робот получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.
https://ria.ru/20230830/robot-1893052879.html
https://ria.ru/20230918/robot-1896878884.html
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технологии, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований
Технологии, Россия, Евгений Дудоров, НПО "Андроидная техника", Фонд перспективных исследований
Разработчик рассказал о том, что мешает применять боевых роботов массово
Разработчик: массовому применению боевых роботов мешает их уязвимость перед РЭБ
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Одна из главных причин, почему боевые роботы до сих пор массово не применяются в бою, - пока не решенная проблема их уязвимости перед системами радиоэлектронной борьбы, объяснил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика робота "Маркер", НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.
"Сегодня в основном весь мир работает при классическом управлении роботами в "джойстиковом" режиме, то есть они контролируются оператором по постоянному каналу связи. Неудивительно, что при наличии такого постоянного канала роботов пока довольно просто подавить и вывести из строя. Чаще всего при таком воздействии РЭБ платформа просто останавливается, и её крайне сложно запустить снова. По нашему мнению, нужно уходить от управления роботами по постоянному каналу связи и спутниковой навигации", - сказал он.
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Собеседник агентства отметил, что для того, чтобы "научить" российских боевых роботов в автономном режиме, необходимо провести множество исследований в области технического зрения, искусственного интеллекта, средств связи и навигации нового типа.
Говоря о статусе работ над "Маркером", Дудоров напомнил, что эту платформу, оснащённую противотанковым ракетным комплексом "Корнет", уже испытали в непосредственной близости от зоны СВО.
"Есть целый ряд вопросов, которые нам ещё предстоит решить, в частности нужно сделать "Маркер" более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противоборствующей стороны. Уже есть серьёзные успехи в данном направлении, но их ещё предстоит закрепить. Как говорится, "дьявол кроется в деталях" - в первую очередь речь идёт об управлении роботом и наиболее эффективных способах применения платформы. Пока мы видим два наиболее перспективных направления для "Маркера" - противотанковая борьба и доставка грузов", - рассказал разработчик.
"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований
в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России
навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Ранее Дудоров рассказывал РИА Новости о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компанией специально под запуск с платформы "Маркер". По его словам, робот получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.
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