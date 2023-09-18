https://ria.ru/20230918/robot-1896878884.html

Робота "Теледроид" для экспериментов в космосе соберут в 2024 году

Робота "Теледроид" для экспериментов в космосе соберут в 2024 году - РИА Новости, 18.09.2023

Робота "Теледроид" для экспериментов в космосе соберут в 2024 году

Первый рабочий образец российского робота "Теледроид", предназначенного для проведения экспериментов в космосе, будет собран в начале 2024 года, сообщил в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T03:36

2023-09-18T03:36

2023-09-18T03:39

наука

земля

евгений дудоров

нпо "андроидная техника"

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Первый рабочий образец российского робота "Теледроид", предназначенного для проведения экспериментов в космосе, будет собран в начале 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор НПО "Андроидная техника" - предприятия-разработчика робота - Евгений Дудоров. "По нашим планам в начале следующего года у нас уже должен быть собран первый рабочий образец "Теледроида". Речь идёт не о каком-то макете, а о полноценном роботе со штатной электроникой, способной работать в условиях открытого космоса", - сказал он. По словам Дудорова, "Андроидная техника" завершила проектирование "Теледроида", отдельные комплектующие робота испытываются на специализированных стендах. Речь идёт, в частности, об испытаниях на стойкость к вибрации и радиации, а также термических и вакуумных испытаниях. Собеседник агентства отметил, что, по предварительным планам, "Теледроид" должен будет полететь на МКС на рубеже 2024-2025 годов, точная дата ещё будет корректироваться по расписанию полётов транспортных кораблей на космическую станцию и сроков подготовки операторов "Теледроида" на Земле. Дудоров напомнил, что на первом этапе работы "Теледроид" будет функционировать в режиме "аватара", дублируя движения оператора, находящегося на Земле или МКС. Второй этап – полуавтоматический, когда робот сможет сам распознавать объекты взаимодействия и при определённом разрешении будет с ними работать. "Теледроид" будет выглядеть как торс человека. В нем будут использованы технологии, опробованные в роботе "Федоре", который побывал на орбите в 2019 году.

https://ria.ru/20230727/nauka-1886534374.html

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земля, евгений дудоров, нпо "андроидная техника"