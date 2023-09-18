https://ria.ru/20230918/rf-1896922541.html

Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг

Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг - РИА Новости, 18.09.2023

Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг

РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:24

2023-09-18T11:24

2023-09-18T11:24

экономика

россия

узбекистан

север-юг

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РИА Новости / Динамика дняМишустин: инвесторы РФ готовы участвовать в модернизации инфраструктуры аэропортов Узбекистана, в планах развитие сотрудничества по коридору Север-Юг

россия

узбекистан

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, узбекистан, север-юг