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Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг - РИА Новости, 18.09.2023
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Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг
Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг - РИА Новости, 18.09.2023
Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:24
2023-09-18T11:24
экономика
россия
узбекистан
север-юг
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РИА Новости / Динамика дняМишустин: инвесторы РФ готовы участвовать в модернизации инфраструктуры аэропортов Узбекистана, в планах развитие сотрудничества по коридору Север-Юг
россия
узбекистан
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экономика, россия, узбекистан, север-юг
Экономика, Россия, Узбекистан, Север-Юг
Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг

Мишустин: инвесторы РФ готовы участвовать в инфраструктурных проектах Север-Юг

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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РИА Новости / Динамика дня
Мишустин: инвесторы РФ готовы участвовать в модернизации инфраструктуры аэропортов Узбекистана, в планах развитие сотрудничества по коридору Север-Юг
 
ЭкономикаРоссияУзбекистанСевер-Юг
 
 
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