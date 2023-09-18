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Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг
Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг - РИА Новости, 18.09.2023
Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:24
2023-09-18T11:24
2023-09-18T11:24
экономика
россия
узбекистан
север-юг
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РИА Новости / Динамика дняМишустин: инвесторы РФ готовы участвовать в модернизации инфраструктуры аэропортов Узбекистана, в планах развитие сотрудничества по коридору Север-Юг
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экономика, россия, узбекистан, север-юг
Экономика, Россия, Узбекистан, Север-Юг
Мишустин рассказал о желании инвесторов участвовать в проекте Север-Юг
Мишустин: инвесторы РФ готовы участвовать в инфраструктурных проектах Север-Юг