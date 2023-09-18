https://ria.ru/20230918/resurs-1896879692.html

СМИ: союзник по НАТО лишает Польшу ценного ресурса

СМИ: союзник по НАТО лишает Польшу ценного ресурса - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: союзник по НАТО лишает Польшу ценного ресурса

Германия, нуждающаяся в притоке рабочей силы, отнимает у Польши ценный ресурс — украинских беженцев, говорится в статье хорватского издания Advance. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T03:59

2023-09-18T03:59

2023-09-18T06:44

в мире

германия

польша

олаф шольц

ангела меркель

украина

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Германия, нуждающаяся в притоке рабочей силы, отнимает у Польши ценный ресурс — украинских беженцев, говорится в статье хорватского издания Advance.Как отмечает автор материала, в последний раз, когда Германию охватила паника из-за того, что ей не хватит рабочей силы, немецкое руководство во главе с Ангелой Меркель "придумало" ввозить мигрантов, прежде всего из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.По его словам, тогда Берлин преподнес это как "высоконравственную заботу" экономически развитой Германии, однако "реальность же сквозила" в данных о рынке труда, который показали, что "традиционные" немецкие источники рабочей силы, например, Балканы и Восточная Европа, иссякли."Однако недавно появился еще один, новый источник рабочей силы — Украина", - отмечается в статье. Если сразу после начала конфликта миллионы украинских беженцев осели в Польше, взявшей на себя роль "одного из главных украинских союзников", то теперь ситуация изменилась: на данный момент в Европе больше всего украинцев находятся в Германии."И что происходит? Сейчас происходит настоящий исход украинских беженцев из Польши. Они уезжают в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты и другие государственные преимущества", - говорится в материале.При этом Варшава, как считает автор, "не слишком" довольна происходящим, так как поляки надеялись, что украинцы станут их рабочей силой. "Но Германия Польшу "обскакала". Цифры показывают, что более 350 тысяч украинских беженцев покинули Польшу за последний год, то есть с августа 2022 года, и большинство из них перебрались в Германию", - указывает Advance.При этом канцлер Олаф Шольц в последнее время расширил помощь Украине, отправляя все больше оружия, что способствует тому, чтобы конфликт затянулся, утверждается в статье. "Можно сказать, что Олаф Шольц нашел новый источник рабочей силы, решив, таким образом, главную свою проблему, как это сделала и его предшественница Ангела Меркель. Немецкий "экономический локомотив" помчится дальше и еще быстрее, и Берлин заинтересован именно в этом. Тут главное, как известно, поставить цель, а средства найдутся", - резюмирует автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html

https://ria.ru/20230915/fenomen-1896441180.html

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в мире, германия, польша, олаф шольц, ангела меркель, украина