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ПВО сбила в Шебекинском округе три воздушные цели - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:41 18.09.2023 (обновлено: 23:57 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/pvo-1897103506.html
ПВО сбила в Шебекинском округе три воздушные цели
ПВО сбила в Шебекинском округе три воздушные цели - РИА Новости, 18.09.2023
ПВО сбила в Шебекинском округе три воздушные цели
Система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе, предварительно, никто не пострадал, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T23:41
2023-09-18T23:57
россия
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе, предварительно, никто не пострадал, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он.Как уточнил глава региона, повреждения получила линия электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.
россия
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила в Шебекинском округе три воздушные цели

Гладков: ПВО сбила в Шебекинском округе Белгородской области три воздушные цели

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления
Военнослужащие в центре управления - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе, предварительно, никто не пострадал, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он.
Как уточнил глава региона, повреждения получила линия электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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