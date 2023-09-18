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ПВО сбила в Шебекинском округе три воздушные цели

ПВО сбила в Шебекинском округе три воздушные цели - РИА Новости, 18.09.2023

ПВО сбила в Шебекинском округе три воздушные цели

Система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе, предварительно, никто не пострадал, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T23:41

2023-09-18T23:41

2023-09-18T23:57

россия

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе, предварительно, никто не пострадал, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он.Как уточнил глава региона, повреждения получила линия электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.

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россия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, безопасность