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Российская ПВО за сутки уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS
Российская ПВО за сутки уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 18.09.2023
Российская ПВО за сутки уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS
Средства ПВО ВКС РФ уничтожили за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS и 27 дронов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:09
2023-09-18T14:09
2023-09-18T14:09
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Средства ПВО ВКС РФ уничтожили за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS и 27 дронов, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6865 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11931 танк и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6426 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13121 единица специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости
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воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны: ПВО за сутки уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS и 27 дронов