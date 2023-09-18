https://ria.ru/20230918/pvo-1896982589.html

Российская ПВО за сутки уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS

Российская ПВО за сутки уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 18.09.2023

Российская ПВО за сутки уничтожила пять снарядов РСЗО HIMARS

Средства ПВО ВКС РФ уничтожили за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS и 27 дронов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:09

2023-09-18T14:09

2023-09-18T14:09

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Средства ПВО ВКС РФ уничтожили за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS и 27 дронов, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6865 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11931 танк и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6426 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13121 единица специальной военной автомобильной техники.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)