https://ria.ru/20230918/putin-1897066507.html

Путин поручил установить требования к инфраструктуре электротранспорта

Путин поручил установить требования к инфраструктуре электротранспорта - РИА Новости, 18.09.2023

Путин поручил установить требования к инфраструктуре электротранспорта

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить единые требования к зарядной инфраструктуре электрического транспорта, говорится в документе,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T19:10

2023-09-18T19:10

2023-09-18T19:10

жкх

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить единые требования к зарядной инфраструктуре электрического транспорта, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Такое поручение президент дал по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, которое состоялось 17 августа. "Правительству Российской Федерации... установить единые требования, предъявляемые к зарядной инфраструктуре электрического транспорта", - указано в документе. Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос об отнесении электромобилей к отдельному экологическому классу транспортных средств. Также кабмину предстоит рассмотреть возможность учета в проектной документации объектов капитального строительства решений, предусматривающих прокладку электрических сетей для развития зарядной инфраструктуры электротранспорта. Доклад по всем этим вопросам необходимо представить до 1 февраля 2024 года, отмечено в тексте поручений.

https://ria.ru/20230704/modernizatsiya-1882115338.html

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жкх, россия, владимир путин