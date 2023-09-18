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Путин поручил установить требования к инфраструктуре электротранспорта - РИА Новости, 18.09.2023
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19:10 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/putin-1897066507.html
Путин поручил установить требования к инфраструктуре электротранспорта
Путин поручил установить требования к инфраструктуре электротранспорта - РИА Новости, 18.09.2023
Путин поручил установить требования к инфраструктуре электротранспорта
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить единые требования к зарядной инфраструктуре электрического транспорта, говорится в документе,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:10
2023-09-18T19:10
жкх
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить единые требования к зарядной инфраструктуре электрического транспорта, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Такое поручение президент дал по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, которое состоялось 17 августа. "Правительству Российской Федерации... установить единые требования, предъявляемые к зарядной инфраструктуре электрического транспорта", - указано в документе. Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос об отнесении электромобилей к отдельному экологическому классу транспортных средств. Также кабмину предстоит рассмотреть возможность учета в проектной документации объектов капитального строительства решений, предусматривающих прокладку электрических сетей для развития зарядной инфраструктуры электротранспорта. Доклад по всем этим вопросам необходимо представить до 1 февраля 2024 года, отмечено в тексте поручений.
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жкх, россия, владимир путин
ЖКХ, Россия, Владимир Путин
Путин поручил установить требования к инфраструктуре электротранспорта

Путин поручил установить требования к зарядной инфраструктуре электротранспорта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить единые требования к зарядной инфраструктуре электрического транспорта, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Такое поручение президент дал по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, которое состоялось 17 августа.
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"Правительству Российской Федерации... установить единые требования, предъявляемые к зарядной инфраструктуре электрического транспорта", - указано в документе.
Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос об отнесении электромобилей к отдельному экологическому классу транспортных средств.
Также кабмину предстоит рассмотреть возможность учета в проектной документации объектов капитального строительства решений, предусматривающих прокладку электрических сетей для развития зарядной инфраструктуры электротранспорта.
Доклад по всем этим вопросам необходимо представить до 1 февраля 2024 года, отмечено в тексте поручений.
 
ЖКХРоссияВладимир Путин
 
 
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