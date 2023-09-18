https://ria.ru/20230918/putin-1897055439.html

Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями

Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями - РИА Новости, 18.09.2023

Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями

Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения, Минтруду и Минтрансу до 1 февраля провести мониторинг обеспеченности общественного транспорта водителями в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:19

2023-09-18T18:19

2023-09-18T18:19

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения, Минтруду и Минтрансу до 1 февраля провести мониторинг обеспеченности общественного транспорта водителями в российских регионах, говорится в сообщении на сайте Кремля. "Минпросвещения России совместно с Минтрудом России, Минтрансом России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и некоммерческой организацией "Российский автотранспортный союз": провести мониторинг обеспеченности наземного общественного транспорта в субъектах Российской Федерации водителями", - отмечается в поручениях президента по итогам госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Президент также поручил профильным министерствам разработать комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, в том числе с обеспечением практического применения навыков на профильных предприятиях, по развитию учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда профессии водителя общественного транспорта. "Срок – 1 февраля 2024 г.", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230805/polosy-1888348535.html

россия

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россия, владимир путин