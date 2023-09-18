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Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями - РИА Новости, 18.09.2023
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18:19 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/putin-1897055439.html
Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями
Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями - РИА Новости, 18.09.2023
Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями
Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения, Минтруду и Минтрансу до 1 февраля провести мониторинг обеспеченности общественного транспорта водителями в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:19
2023-09-18T18:19
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения, Минтруду и Минтрансу до 1 февраля провести мониторинг обеспеченности общественного транспорта водителями в российских регионах, говорится в сообщении на сайте Кремля. "Минпросвещения России совместно с Минтрудом России, Минтрансом России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и некоммерческой организацией "Российский автотранспортный союз": провести мониторинг обеспеченности наземного общественного транспорта в субъектах Российской Федерации водителями", - отмечается в поручениях президента по итогам госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Президент также поручил профильным министерствам разработать комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, в том числе с обеспечением практического применения навыков на профильных предприятиях, по развитию учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда профессии водителя общественного транспорта. "Срок – 1 февраля 2024 г.", - уточняется в сообщении.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями

Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения, Минтруду и Минтрансу до 1 февраля провести мониторинг обеспеченности общественного транспорта водителями в российских регионах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с Минтрудом России, Минтрансом России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и некоммерческой организацией "Российский автотранспортный союз": провести мониторинг обеспеченности наземного общественного транспорта в субъектах Российской Федерации водителями", - отмечается в поручениях президента по итогам госсовета по вопросам развития общественного транспорта.
Автобусы - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Президент также поручил профильным министерствам разработать комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, в том числе с обеспечением практического применения навыков на профильных предприятиях, по развитию учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда профессии водителя общественного транспорта.
"Срок – 1 февраля 2024 г.", - уточняется в сообщении.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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