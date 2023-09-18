https://ria.ru/20230918/putin-1897045597.html
Путин поручил представить предложения по финансированию дорожных проектов
Путин поручил представить предложения по финансированию дорожных проектов - РИА Новости, 18.09.2023
Путин поручил представить предложения по финансированию дорожных проектов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по долгосрочной программе субсидирования процентной ставки в целях привлечения... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:50
2023-09-18T17:50
2023-09-18T18:04
экономика
россия
владимир путин
дороги
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по долгосрочной программе субсидирования процентной ставки в целях привлечения внебюджетного финансирования для проектов в сфере дорожного хозяйства, об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу развития строительной отрасли, состоявшегося 8 августа 2023 года. "Представить предложения по утверждению долгосрочной программы субсидирования процентной ставки в целях привлечения внебюджетного финансирования для реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства", - говорится в документе. Обозначенный срок выполнения поручения - 1 декабря.
https://ria.ru/20230918/budget-1897021646.html
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экономика, россия, владимир путин, дороги
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дороги
Путин поручил представить предложения по финансированию дорожных проектов
Путин поручил правительству представить идеи по финансированию дорожных проектов