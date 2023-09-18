https://ria.ru/20230918/putin-1897018597.html

Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились

Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились - РИА Новости, 18.09.2023

Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе восстановились до уровня прошлого года, активный рост продолжается, а ненефтегазовые доходы значительно превысили... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:07

2023-09-18T16:07

2023-09-18T16:38

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе восстановились до уровня прошлого года, активный рост продолжается, а ненефтегазовые доходы значительно превысили прошлогодние показатели, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы. В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост", - сказал Путин в понедельник на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894984800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия