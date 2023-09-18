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Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились
Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились - РИА Новости, 18.09.2023
Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе восстановились до уровня прошлого года, активный рост продолжается, а ненефтегазовые доходы значительно превысили... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:07
2023-09-18T16:07
2023-09-18T16:38
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе восстановились до уровня прошлого года, активный рост продолжается, а ненефтегазовые доходы значительно превысили прошлогодние показатели, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы. В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост", - сказал Путин в понедельник на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
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россия
Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились
Путин заявили, что доходы от нефти и газа восстановились до уровня прошлого года
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе восстановились до уровня прошлого года, активный рост продолжается, а ненефтегазовые доходы значительно превысили прошлогодние показатели, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы. В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост", - сказал Путин в понедельник на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
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