https://ria.ru/20230918/putin-1897005541.html

"Зеленский предал". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине

"Зеленский предал". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине - РИА Новости, 18.09.2023

"Зеленский предал". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине

Президент Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, пока не добьется выполнения требований России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:24

2023-09-18T15:24

2023-09-18T18:13

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, пока не добьется выполнения требований России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Путин рассчитывает сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. Не будет такой ситуации, что Россия отступит, просто нет шансов", — сказал он.По словам эксперта, российский лидер стремится избежать эскалации в бывшей советской республике, насколько это возможно. Расширение кризиса и прямое вовлечение в него западных стран обернулось бы неконтролируемой катастрофой, пояснил Джонсон.При этом он добавил, что изначально во время президентских выборов возлагал большие надежды на политическое урегулирование ситуации в Донбассе со стороны самого Владимира Зеленского, однако в результате глава киевского режима только обострил конфликт."Он предал украинский народ: я помню, как во время предвыборной гонки он обещал наладить отношения с Россией и положить конец гражданской войне", — заключил Джонсон.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров, но другая сторона должна сказать об этом прямо, а от нее ничего не слышно.

https://ria.ru/20230917/podolyak-1896805691.html

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