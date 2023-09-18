https://ria.ru/20230918/putin-1896985501.html

Машков заявил, что готов снова стать доверенным лицом Путина

Машков заявил, что готов снова стать доверенным лицом Путина - РИА Новости, 18.09.2023

Машков заявил, что готов снова стать доверенным лицом Путина

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что готов с гордостью принять предложение быть доверенным... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:20

2023-09-18T14:20

2023-09-18T14:20

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что готов с гордостью принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, если оно поступит. Машков уже был среди доверенных лиц Путина на президентских выборах, а также доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. "Быть доверенным лицом - это большая честь для любого гражданина. И в этом смысле моя жизнь неотрывно связана с моей родиной, и наши лидеры у меня вызывают восхищение. И для меня это большая честь и гордость. Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму", - сказал Машков, отвечая на вопрос, готов ли он стать доверенным лицом в предвыборной кампании Путина, если он пойдет на выборы. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.

https://ria.ru/20221022/mashkov-1825951075.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, россия, владимир машков, владимир путин