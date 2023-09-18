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Машков заявил, что готов снова стать доверенным лицом Путина
Машков заявил, что готов снова стать доверенным лицом Путина - РИА Новости, 18.09.2023
Машков заявил, что готов снова стать доверенным лицом Путина
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что готов с гордостью принять предложение быть доверенным... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:20
2023-09-18T14:20
2023-09-18T14:20
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что готов с гордостью принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, если оно поступит. Машков уже был среди доверенных лиц Путина на президентских выборах, а также доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. "Быть доверенным лицом - это большая честь для любого гражданина. И в этом смысле моя жизнь неотрывно связана с моей родиной, и наши лидеры у меня вызывают восхищение. И для меня это большая честь и гордость. Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму", - сказал Машков, отвечая на вопрос, готов ли он стать доверенным лицом в предвыборной кампании Путина, если он пойдет на выборы. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
https://ria.ru/20221022/mashkov-1825951075.html
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РИА Новости
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политика, москва, россия, владимир машков, владимир путин
Культура, Политика, Москва, Россия, Владимир Машков, Владимир Путин
Машков заявил, что готов снова стать доверенным лицом Путина
Машков заявил, что готов быть доверенным лицом Путина, если тот пойдет на выборы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил РИА Новости, что готов с гордостью принять предложение быть доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, если оно поступит.
Машков уже был среди доверенных лиц Путина на президентских выборах, а также доверенным лицом Сергея Собянина
на выборах мэра Москвы
.
"Быть доверенным лицом - это большая честь для любого гражданина. И в этом смысле моя жизнь неотрывно связана с моей родиной, и наши лидеры у меня вызывают восхищение. И для меня это большая честь и гордость. Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму", - сказал Машков, отвечая на вопрос, готов ли он стать доверенным лицом в предвыборной кампании Путина, если он пойдет на выборы.
Выборы президента РФ
запланированы на март 2024 года.
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