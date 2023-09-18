https://ria.ru/20230918/putin-1896968215.html

В США сделали неожиданное заявление о Путине после провала ВСУ

В США сделали неожиданное заявление о Путине после провала ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023

В США сделали неожиданное заявление о Путине после провала ВСУ

Политика Запада в отношении России после провала контрнаступления ВСУ похожа на действия картежника, который проигрывает в блек-джек и не может остановиться,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:17

2023-09-18T13:17

2023-09-18T16:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Политика Запада в отношении России после провала контрнаступления ВСУ похожа на действия картежника, который проигрывает в блек-джек и не может остановиться, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они (люди, занимающие руководящие посты. — Прим. ред.) убедили себя, что Россия слаба <...>. По их мнению, Путин близок к полному краху, поэтому им просто нужно продолжать оказывать небольшое давление", — отметил эксперт.По его мнению, такая стратегия не работала последние 18 месяцев, но западные страны все равно надеются, что это может принести результат. Эксперт пришел к выводу, что это закончится для них провалом.ВСУ с 4 июня начали наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркивал Владимир Путин, попытки противника провалились, украинские войска остановлены и отброшены на исходные позиции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и территориальных изменений.

https://ria.ru/20230918/putin-1896905334.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896922154.html

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в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, нато, киев, центральное разведывательное управление (цру)