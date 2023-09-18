https://ria.ru/20230918/putin-1896948603.html
Путин приехал на инаугурацию мэра Москвы Собянина
Путин приехал на инаугурацию мэра Москвы Собянина - РИА Новости, 18.09.2023
Путин приехал на инаугурацию мэра Москвы Собянина
Президент России Владимир Путин в понедельник приехал на церемонию инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:24
2023-09-18T12:24
2023-09-18T12:24
политика
москва
сергей собянин
владимир путин
мосгоризбирком
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник приехал на церемонию инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, передает корреспондент РИА Новости. Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. На предыдущих выборах мэра российской столицы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
https://ria.ru/20230911/sobyanin-1895495168.html
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Политика, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
Путин приехал на инаугурацию мэра Москвы Собянина
Путин приехал на инаугурацию мэра Москвы Собянина