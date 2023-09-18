https://ria.ru/20230918/putin-1896944877.html

В Кремле рассказали о графике Путина на понедельник

В Кремле рассказали о графике Путина на понедельник - РИА Новости, 18.09.2023

В Кремле рассказали о графике Путина на понедельник

Президент РФ Владимир Путин в понедельник поздравит мэра Москвы Сергея Собянина с инаугурацией и проведет совещание с экономическим блоком правительства,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:16

2023-09-18T12:16

2023-09-18T12:16

владимир путин

сергей собянин

дмитрий песков

политика

москва

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник поздравит мэра Москвы Сергея Собянина с инаугурацией и проведет совещание с экономическим блоком правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. "Путин в Москве, сегодня кремлевский рабочий день. Разумеется, президент поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией. Будет его выступление. И дальше в Кремле ряд совещаний и встреч запланирован рабочего характера, одно из совещаний будет с экономическим блоком правительства, с руководством администрации. Это совещание - из серии экономических совещаний, которые достаточно регулярно проводит президент", - сказал Песков. Он уточнил, что на этот раз "речь пойдет о бюджетном процессе".

https://ria.ru/20230910/vybory-1895406459.html

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владимир путин, сергей собянин, дмитрий песков, политика, москва