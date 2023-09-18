https://ria.ru/20230918/putin-1896905334.html
Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине
Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине - РИА Новости, 18.09.2023
Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине
Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что политика президента России Владимира Путина в отношении РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:01
2023-09-18T10:01
2023-09-18T10:57
россия
германия
олаф шольц
владимир путин
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что политика президента России Владимира Путина в отношении Украины привела к росту инфляции и цен на энергоносители. "Просто нет слов после таких странных заявлений", — написал один из комментаторов. "США взрывают "Северные потоки", а Шольц обвиняет Россию в росте инфляции", — отметил другой. "Под вашим "мудрым руководством" Германия стремительно превращается в больного человека Европы", — поддержал третий. "ЕС пытался санкциями подавить Россию, но в итоге получил высокую инфляцию. А теперь западные чиновники пытаются снять с себя ответственность за провальную политику", — поделился мнением еще один пользователь. "Германии пора думать о собственных интересах, а не продаваться США", — заключили читатели. После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896894371.html
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россия, германия, олаф шольц, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине
Читатели Гуаньча осудили заявление Шольца о вине Путина в росте инфляции
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча"
раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что политика президента России Владимира Путина в отношении Украины привела к росту инфляции и цен на энергоносители.
"Просто нет слов после таких странных заявлений", — написал один из комментаторов.
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"США взрывают "Северные потоки", а Шольц обвиняет Россию в росте инфляции", — отметил другой.
"Под вашим "мудрым руководством" Германия стремительно превращается в больного человека Европы", — поддержал третий.
"ЕС пытался санкциями подавить Россию, но в итоге получил высокую инфляцию. А теперь западные чиновники пытаются снять с себя ответственность за провальную политику", — поделился мнением еще один пользователь.
"Германии пора думать о собственных интересах, а не продаваться США", — заключили читатели.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе
и США
. Как отмечал президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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