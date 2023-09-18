https://ria.ru/20230918/putin-1896905334.html

Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине

Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине - РИА Новости, 18.09.2023

Китайцы потеряли дар речи после слов Шольца о Путине

Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что политика президента России Владимира Путина в отношении РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:01

2023-09-18T10:01

2023-09-18T10:57

россия

германия

олаф шольц

владимир путин

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что политика президента России Владимира Путина в отношении Украины привела к росту инфляции и цен на энергоносители. "Просто нет слов после таких странных заявлений", — написал один из комментаторов. "США взрывают "Северные потоки", а Шольц обвиняет Россию в росте инфляции", — отметил другой. "Под вашим "мудрым руководством" Германия стремительно превращается в больного человека Европы", — поддержал третий. "ЕС пытался санкциями подавить Россию, но в итоге получил высокую инфляцию. А теперь западные чиновники пытаются снять с себя ответственность за провальную политику", — поделился мнением еще один пользователь. "Германии пора думать о собственных интересах, а не продаваться США", — заключили читатели. После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896894371.html

https://ria.ru/20230909/vozmuschenie-1895127728.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, олаф шольц, владимир путин, евросоюз, в мире