https://ria.ru/20230918/prospekt-1897091395.html
В горсовете чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой
В горсовете чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой - РИА Новости, 18.09.2023
В горсовете чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой
Депутаты горсовета города Карвина (на северо-востоке Чехии) отказались выполнить предложение властей из Праги и дать новое название одному из центральных... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:26
2023-09-18T21:26
2023-09-18T21:34
в мире
чехия
прага
циолковский (наукоград)
валентина терешкова
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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Депутаты горсовета города Карвина (на северо-востоке Чехии) отказались выполнить предложение властей из Праги и дать новое название одному из центральных проспектов города, носящему с 1975 года имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщило в понедельник издание Idnes. "Несмотря на то, что госорганы предложили депутатам горсовета Карвины переименовать растянувшийся в центре города на один километр проспект Терешковой, те большинством голосов отклонили это предложение. Против переименования проголосовали 33 депутата от движений ANO ("Акция недовольных граждан") и "Свобода и прямая демократия", а также от партий СОЦДЕМ, социал-демократической и коммунистической. Переименование проспекта поддержали лишь 6 депутатов - двое от правящей в стране либеральной коалиции и четыре от оппозиционной СОЦДЕМ", - сообщило агентство. В свою очередь, мэр города Ян Вольф, являющийся членом партии СОЦДЕМ, заявил журналистам, что считает переименование проспекта Терешковой в настоящее время излишним и что у него есть более важные заботы. "У нас в городе есть гораздо более важные проблемы, например, на улицах не хватает сотрудников полиции, этим больше должно заниматься МВД. Думаю, что даже у тех, кто живет на проспекте Терешковой, много иных забот", - сказал мэр. По словам мэра, сотрудники городской администрации общались с этими жителями, большинство которых не возражало против сохранения старого названия их проспекта. К тому же, добавил мэр, общая стоимость различных дел, связанных с оформлением переименования проспекта, составит, по его подсчетам, около 500 тысяч крон (около 22 тысяч долларов). В 50-тысячном городе Карвина, никак не связанном с космосом, космические названия в большом ходу. Здесь, помимо проспекта Терешковой, есть площадь Гагарина, а также улицы Циолковского и Космонавтов.
https://rsport.ria.ru/20230906/sport-1894633597.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230918/chekhiya-1897032783.html
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в мире, чехия, прага, циолковский (наукоград), валентина терешкова
В мире, Чехия, Прага, Циолковский (наукоград), Валентина Терешкова
В горсовете чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой
В горсовета чешского города Карвина отказались переименовать проспект Терешковой
ПРАГА, 18 сен – РИА Новости.
Депутаты горсовета города Карвина (на северо-востоке Чехии) отказались выполнить предложение властей из Праги и дать новое название одному из центральных проспектов города, носящему с 1975 года имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщило в понедельник издание
Idnes.
"Несмотря на то, что госорганы предложили депутатам горсовета Карвины переименовать растянувшийся в центре города на один километр проспект Терешковой, те большинством голосов отклонили это предложение. Против переименования проголосовали 33 депутата от движений ANO ("Акция недовольных граждан") и "Свобода и прямая демократия", а также от партий СОЦДЕМ, социал-демократической и коммунистической. Переименование проспекта поддержали лишь 6 депутатов - двое от правящей в стране либеральной коалиции и четыре от оппозиционной СОЦДЕМ", - сообщило агентство.
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В свою очередь, мэр города Ян Вольф, являющийся членом партии СОЦДЕМ, заявил журналистам, что считает переименование проспекта Терешковой в настоящее время излишним и что у него есть более важные заботы.
"У нас в городе есть гораздо более важные проблемы, например, на улицах не хватает сотрудников полиции, этим больше должно заниматься МВД. Думаю, что даже у тех, кто живет на проспекте Терешковой, много иных забот", - сказал мэр.
По словам мэра, сотрудники городской администрации общались с этими жителями, большинство которых не возражало против сохранения старого названия их проспекта. К тому же, добавил мэр, общая стоимость различных дел, связанных с оформлением переименования проспекта, составит, по его подсчетам, около 500 тысяч крон (около 22 тысяч долларов).
В 50-тысячном городе Карвина, никак не связанном с космосом, космические названия в большом ходу. Здесь, помимо проспекта Терешковой, есть площадь Гагарина, а также улицы Циолковского
и Космонавтов.
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