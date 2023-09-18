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Эксперт опасается попадания промышленности в зависимость от Азии - РИА Новости, 18.09.2023
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10:52 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/promyshlennost-1896916715.html
Эксперт опасается попадания промышленности в зависимость от Азии
Эксперт опасается попадания промышленности в зависимость от Азии - РИА Новости, 18.09.2023
Эксперт опасается попадания промышленности в зависимость от Азии
Российская промышленность, в частности оборонная, рискует попасть в технологическую зависимость от Азии так же, как было с Западом, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:52
2023-09-18T10:52
технологии
экономика
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
азия
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская промышленность, в частности оборонная, рискует попасть в технологическую зависимость от Азии так же, как было с Западом, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров. "Как только ввели санкции, не говоря уже о 2022 году, российские разработчики переключились на азиатские рынки, но принцип работы остался тот же – мы всё больше и больше впадаем в зависимость от технологий, просто теперь регион-источник поменялся. Последствия такой зависимости могут быть фатальными, так как политическая конъюнктура переменчива, мы не можем рассчитывать на то, что за нас будут решать наши же проблемы постоянно", - сказал он. Дудоров подчеркнул, что сегодня зависимость от технологий и комплектующих даже дружественных стран является важным вызовом для российской науки и промышленности. Собеседник агентства напомнил, что Китай планирует ввести ограничения по поставкам за рубеж сельскохозяйственных дронов, которые часто переделываются и под другие нужды, а также двигателей для беспилотников. "Поэтому нашему производителю пора бы понять, что никакая заграница глобально нам уже не поможет, на это надеяться нельзя. Это утверждение особенно справедливо, если мы говорим о робототехнической отрасли – здесь мы долго топтались по европейскому и американскому рынку и, можно сказать, подсели на эти технологические решения", - отметил он. По мнению Дудорова, сложившаяся ситуация требует ускорить процесс импортозамещения по "чувствительным" технологиям: "Тот путь, на реализацию которого, по оценкам аналитиков, требуется 10 лет, мы должны пройти гораздо быстрее, за четыре-пять лет, не больше. В этой связи нам крайне важно оперативно запустить производства, основанные на наших собственных технологиях, тем более что их у нас много". НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт. Также предприятием производятся аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт, которые нашли применение в наземном робототехническом комплексе "Маркер".
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технологии, экономика, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", азия
Технологии, Экономика, Евгений Дудоров, НПО "Андроидная техника", Азия
Эксперт опасается попадания промышленности в зависимость от Азии

Дудоров: промышленность рискует начать зависеть от Азии, как ранее от Запада

© Фото : НПО "Андроидная техника"Председатель правления "Консорциума робототехники", исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров
Председатель правления Консорциума робототехники, исполнительный директор НПО Андроидная техника Евгений Дудоров - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : НПО "Андроидная техника"
Председатель правления "Консорциума робототехники", исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская промышленность, в частности оборонная, рискует попасть в технологическую зависимость от Азии так же, как было с Западом, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Как только ввели санкции, не говоря уже о 2022 году, российские разработчики переключились на азиатские рынки, но принцип работы остался тот же – мы всё больше и больше впадаем в зависимость от технологий, просто теперь регион-источник поменялся. Последствия такой зависимости могут быть фатальными, так как политическая конъюнктура переменчива, мы не можем рассчитывать на то, что за нас будут решать наши же проблемы постоянно", - сказал он. Дудоров подчеркнул, что сегодня зависимость от технологий и комплектующих даже дружественных стран является важным вызовом для российской науки и промышленности.
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Собеседник агентства напомнил, что Китай планирует ввести ограничения по поставкам за рубеж сельскохозяйственных дронов, которые часто переделываются и под другие нужды, а также двигателей для беспилотников. "Поэтому нашему производителю пора бы понять, что никакая заграница глобально нам уже не поможет, на это надеяться нельзя. Это утверждение особенно справедливо, если мы говорим о робототехнической отрасли – здесь мы долго топтались по европейскому и американскому рынку и, можно сказать, подсели на эти технологические решения", - отметил он.
По мнению Дудорова, сложившаяся ситуация требует ускорить процесс импортозамещения по "чувствительным" технологиям: "Тот путь, на реализацию которого, по оценкам аналитиков, требуется 10 лет, мы должны пройти гораздо быстрее, за четыре-пять лет, не больше. В этой связи нам крайне важно оперативно запустить производства, основанные на наших собственных технологиях, тем более что их у нас много".
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НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса.
Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт. Также предприятием производятся аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт, которые нашли применение в наземном робототехническом комплексе "Маркер".
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