https://ria.ru/20230918/promyshlennost-1896916715.html

Эксперт опасается попадания промышленности в зависимость от Азии

Эксперт опасается попадания промышленности в зависимость от Азии - РИА Новости, 18.09.2023

Эксперт опасается попадания промышленности в зависимость от Азии

Российская промышленность, в частности оборонная, рискует попасть в технологическую зависимость от Азии так же, как было с Западом, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:52

2023-09-18T10:52

2023-09-18T10:52

технологии

экономика

евгений дудоров

нпо "андроидная техника"

азия

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российская промышленность, в частности оборонная, рискует попасть в технологическую зависимость от Азии так же, как было с Западом, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров. "Как только ввели санкции, не говоря уже о 2022 году, российские разработчики переключились на азиатские рынки, но принцип работы остался тот же – мы всё больше и больше впадаем в зависимость от технологий, просто теперь регион-источник поменялся. Последствия такой зависимости могут быть фатальными, так как политическая конъюнктура переменчива, мы не можем рассчитывать на то, что за нас будут решать наши же проблемы постоянно", - сказал он. Дудоров подчеркнул, что сегодня зависимость от технологий и комплектующих даже дружественных стран является важным вызовом для российской науки и промышленности. Собеседник агентства напомнил, что Китай планирует ввести ограничения по поставкам за рубеж сельскохозяйственных дронов, которые часто переделываются и под другие нужды, а также двигателей для беспилотников. "Поэтому нашему производителю пора бы понять, что никакая заграница глобально нам уже не поможет, на это надеяться нельзя. Это утверждение особенно справедливо, если мы говорим о робототехнической отрасли – здесь мы долго топтались по европейскому и американскому рынку и, можно сказать, подсели на эти технологические решения", - отметил он. По мнению Дудорова, сложившаяся ситуация требует ускорить процесс импортозамещения по "чувствительным" технологиям: "Тот путь, на реализацию которого, по оценкам аналитиков, требуется 10 лет, мы должны пройти гораздо быстрее, за четыре-пять лет, не больше. В этой связи нам крайне важно оперативно запустить производства, основанные на наших собственных технологиях, тем более что их у нас много". НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт. Также предприятием производятся аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт, которые нашли применение в наземном робототехническом комплексе "Маркер".

https://ria.ru/20230916/logistika-1896135939.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891197744.html

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, экономика, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", азия