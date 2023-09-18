https://ria.ru/20230918/proekt-1896976793.html
Жители Мурманской области смогут получить грант на свой проект
Жители Мурманской области смогут получить грант на свой проект - РИА Новости, 18.09.2023
Жители Мурманской области смогут получить грант на свой проект
В Мурманской области стартовал прием заявок по программе "На Севере – твой проект", в рамках которого любой житель региона может получить грант на реализацию... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:48
2023-09-18T13:48
2023-09-18T13:48
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 18 сен – РИА Новости. В Мурманской области стартовал прием заявок по программе "На Севере – твой проект", в рамках которого любой житель региона может получить грант на реализацию своей инициативы, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании. "Предложения можно заявить на портале "Наш Север" до 8 октября. В рамках следующих этапов будет проходить онлайн-голосование на портале за проекты, и далее – будут отобраны победители, которые получат финансирование на их реализацию", – подчеркнул губернатор. Глава региона напомнил, что инициативы возможны по разным направлениям: благоустройство территорий, озеленение, установка детских игровых комплексов, модернизация уличного освещения и многое другое. Губернаторская программа "На Севере – твой проект" стартовала в 2022 году. В рамках прошлого конкурса власти региона направили 100 миллионов рублей на 62 проекта-победителя. "Всех небезразличных к своей земле северян призываю выходить с инициативами. Это то, что может быть профинансировано или софинансировано органами власти, инициатива любого жителя нашей области", – отметил Чибис.
https://ria.ru/20230916/murmansk-1896738782.html
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андрей чибис
Мурманская область, Андрей Чибис
Жители Мурманской области смогут получить грант на свой проект
В Мурманской области принимают заявки по программе "На Севере — твой проект"
МУРМАНСК, 18 сен – РИА Новости. В Мурманской области стартовал прием заявок по программе "На Севере – твой проект", в рамках которого любой житель региона может получить грант на реализацию своей инициативы, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.
"Предложения можно заявить на портале "Наш Север" до 8 октября. В рамках следующих этапов будет проходить онлайн-голосование на портале за проекты, и далее – будут отобраны победители, которые получат финансирование на их реализацию", – подчеркнул губернатор.
Глава региона напомнил, что инициативы возможны по разным направлениям: благоустройство территорий, озеленение, установка детских игровых комплексов, модернизация уличного освещения и многое другое.
Губернаторская программа "На Севере – твой проект" стартовала в 2022 году. В рамках прошлого конкурса власти региона направили 100 миллионов рублей на 62 проекта-победителя. "Всех небезразличных к своей земле северян призываю выходить с инициативами. Это то, что может быть профинансировано или софинансировано органами власти, инициатива любого жителя нашей области", – отметил Чибис.
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