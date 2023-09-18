https://ria.ru/20230918/prodembargo-1897040983.html

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года - РИА Новости, 18.09.2023

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Президент Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца следующего года, следует из указа на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:31

2023-09-18T17:31

2023-09-18T18:47

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца следующего года, следует из указа на официальном портале правовой информации."Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента России от 6 августа 2014 г. "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России", — говорится в документе.Москва в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов товаров из стран, которые ввели санкции против страны. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения ограничений Россия продлевает и свои ответные меры.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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россия, владимир путин, экономика