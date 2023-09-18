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Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года - РИА Новости, 18.09.2023
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17:31 18.09.2023 (обновлено: 18:47 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/prodembargo-1897040983.html
Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года
Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года - РИА Новости, 18.09.2023
Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года
Президент Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца следующего года, следует из указа на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:31
2023-09-18T18:47
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца следующего года, следует из указа на официальном портале правовой информации."Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента России от 6 августа 2014 г. "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России", — говорится в документе.Москва в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов товаров из стран, которые ввели санкции против страны. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения ограничений Россия продлевает и свои ответные меры.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Путин продлил продовольственное эмбарго до 31 декабря 2024 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца следующего года, следует из указа на официальном портале правовой информации.
"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента России от 6 августа 2014 г. "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России", — говорится в документе.
Москва в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов товаров из стран, которые ввели санкции против страны. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения ограничений Россия продлевает и свои ответные меры.
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