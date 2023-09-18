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СМИ: МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
СМИ: МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Внешнеполитическое ведомство Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:16
2023-09-18T18:16
2023-09-18T23:40
китай
германия
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БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине, назвавшей его ранее "диктатором"."Посол Германии в Пекине Патрисия Флор была вызвана в МИД Китая в воскресенье", — пишет Spiegel со ссылкой на неназванного представителя германского МИД.Отмечается, что это произошло после того, как Бербок дала интервью американскому телеканалу Fox News, в котором она, рассуждая о том, каким видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа России стала бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин. — Прим. ред.)".В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является "диктатором", — абсурд и откровенная политическая провокация.Китай является важнейшим торговым партнером Германии. В июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв "изменить подход" к КНР и определить новые параметры сотрудничества. Стратегия призвана показать пути и инструменты, при помощи которых федеральное правительство может сотрудничать с Китаем, не ставя под угрозу образ жизни, суверенитет, процветание, безопасность ФРГ и ее партнерские отношения с другими странами.
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китай, германия
СМИ: МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Spiegel: МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости.
Внешнеполитическое ведомство
Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор из-за высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине, назвавшей его ранее "диктатором".
"Посол Германии в Пекине Патрисия Флор была вызвана в МИД Китая в воскресенье", — пишет Spiegel со ссылкой на неназванного представителя германского МИД.
В Сети заговорили о психическом состоянии Бербок после странной фразы
Отмечается, что это произошло после того, как Бербок дала интервью американскому телеканалу Fox News, в котором она, рассуждая о том, каким видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа России стала бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин. — Прим. ред.)".
В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является "диктатором", — абсурд и откровенная политическая провокация.
Китай является важнейшим торговым партнером Германии. В июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв "изменить подход" к КНР и определить новые параметры сотрудничества. Стратегия призвана показать пути и инструменты, при помощи которых федеральное правительство может сотрудничать с Китаем, не ставя под угрозу образ жизни, суверенитет, процветание, безопасность ФРГ и ее партнерские отношения с другими странами.