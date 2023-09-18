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Самолет P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море - РИА Новости, 18.09.2023
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15:42 18.09.2023 (обновлено: 15:51 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/poseydon-1897010364.html
Самолет P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море
Самолет P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море - РИА Новости, 18.09.2023
Самолет P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море
Самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, в воздух поднимался для идентификации истребитель Миг-31, нарушения границы РФ не... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:42
2023-09-18T15:51
баренцево море
россия
военно-морские силы сша
boeing p-8a poseidon
миг-31
безопасность
сша
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, в воздух поднимался для идентификации истребитель Миг-31, нарушения границы РФ не допущено, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, 18 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, приближающаяся к госранице РФ. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами - российский истребитель не пересекал воздушные трассы и не допускал опасного сближения с иностранным самолетом.
https://ria.ru/20230826/sblizhenie-1892455311.html
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баренцево море, россия, военно-морские силы сша, boeing p-8a poseidon, миг-31, безопасность, сша
Баренцево море, Россия, Военно-морские силы США, Boeing P-8A Poseidon, МиГ-31, Безопасность, США
Самолет P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море

Минобороны: P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПатрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А "Посейдон"
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Посейдон - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А "Посейдон". Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, в воздух поднимался для идентификации истребитель Миг-31, нарушения границы РФ не допущено, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, 18 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, приближающаяся к госранице РФ. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами - российский истребитель не пересекал воздушные трассы и не допускал опасного сближения с иностранным самолетом.
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Баренцево мореРоссияВоенно-морские силы СШАBoeing P-8A PoseidonМиГ-31БезопасностьСША
 
 
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