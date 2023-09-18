https://ria.ru/20230918/poseydon-1897010364.html

Самолет P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море

Самолет P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море - РИА Новости, 18.09.2023

Самолет P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море

Самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, в воздух поднимался для идентификации истребитель Миг-31, нарушения границы РФ не... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:42

2023-09-18T15:42

2023-09-18T15:51

баренцево море

россия

военно-морские силы сша

boeing p-8a poseidon

миг-31

безопасность

сша

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе РФ в Баренцевом море, в воздух поднимался для идентификации истребитель Миг-31, нарушения границы РФ не допущено, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, 18 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, приближающаяся к госранице РФ. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами - российский истребитель не пересекал воздушные трассы и не допускал опасного сближения с иностранным самолетом.

https://ria.ru/20230826/sblizhenie-1892455311.html

баренцево море

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

баренцево море, россия, военно-морские силы сша, boeing p-8a poseidon, миг-31, безопасность, сша